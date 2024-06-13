Впервые за войну: какое мощное вооружение РФ удалось уничтожить ВСУ

Украинские бойцы Сил спецопераций (ССО) поразили новейшую станцию связи россиян. На вооружение в армию оккупантов Р-416ГМ поступила в 2018 году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Силы спецопераций в Telegram.

РРС Р-416ГМ РФ. Фото: из открытых источников

"Операторы 3-го полка ССО при работе на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию (РРС) Р-416ГМ", — говорится в сообщении.

По враждебной цели спецназовцы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО.

"В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Следовательно, нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии РФ", — добавили военные.

Стоит отметить, российская оккупационная армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Эта станция Р-416ГМ – первая, пораженная украинскими военными за время войны.

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