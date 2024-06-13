logo

BTC/USD

67677.84

ETH/USD

3505.17

LTC/USD

78.40

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Впервые за войну: какое мощное вооружение РФ удалось уничтожить ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые за войну: какое мощное вооружение РФ удалось уничтожить ВСУ

Бойцы ССО поразили новейшую станцию ​​связи россиян

сегодня, 09:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские бойцы Сил спецопераций (ССО) поразили новейшую станцию связи россиян. На вооружение в армию оккупантов Р-416ГМ поступила в 2018 году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Силы спецопераций в Telegram.

Впервые за войну: какое мощное вооружение РФ удалось уничтожить ВСУ

РРС Р-416ГМ РФ. Фото: из открытых источников

"Операторы 3-го полка ССО при работе на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию (РРС) Р-416ГМ", — говорится в сообщении.

По враждебной цели спецназовцы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО.

"В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Следовательно, нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии РФ", — добавили военные.

Стоит отметить, российская оккупационная армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Эта станция Р-416ГМ – первая, пораженная украинскими военными за время войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — удары украинской армии западным оружием по территории России точно облегчат ситуацию на фронте, а российские страшилки "красными линиями" – это лишь игра на публику. Такое заявление в интервью в эфире общенационального телемарафона сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это точно облегчит ситуацию. Не меньше, не больше. Они (россияне — ред.) уже чувствуют это все", — сказал Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов назвал место, где россияне имели реальный успех.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukr_sof/1119
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости