Буданов назвал место, где россияне имели реальный успех

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Slava Kot
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов считает, что Россия имела успех, когда захватила Авдеевку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания BBC.
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников
Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с захватом российскими силами Авдеевки. По его словам, это был успех России.
Глава ГУР возразил, что российские удары по энергетическим объектам в Украине можно считать успехом. По его словам, Украина также атакует подобные объекты в РФ, поэтому происходит уравнивание ситуации.
По словам представителя украинской разведки, "вопросы войны решают не удары", а ситуация, в которой человек зайдет на эту территорию.
Украинский генерал в интервью подтвердил, что западные комплектующие продолжают поступать в Россию, которая использует их для своих ракет и дронов. Кроме того, Буданов подчеркнул, что Китай не передает и не планирует предоставлять Москве готовое военное оборудование, однако поставляет товары двойного назначения, в том числе микрочипы, станки, схемы и другие компоненты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов прокомментировал свой прогноз по высадке украинских сил на территорию Крыма.
Также "Комментарии" писали, что глава Главного управления разведки дал новый прогноз, в котором указал, что Украину ждет сложная ситуация с середины мая.
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