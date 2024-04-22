Буданов назвал место, где россияне имели реальный успех

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов считает, что Россия имела успех, когда захватила Авдеевку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания BBC.



Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с захватом российскими силами Авдеевки. По его словам, это был успех России.

"Смотрите, у россиян был реальный успех на Авдеевке. Это надо признать. Это факт. Они это смогли. Все остальное – ну, пока рано об этом говорить", — сказал Буданов.

Глава ГУР возразил, что российские удары по энергетическим объектам в Украине можно считать успехом. По его словам, Украина также атакует подобные объекты в РФ, поэтому происходит уравнивание ситуации.

"А наши, скажем так, положительные практические удары по их объектам? Это все уравнивание. Понимаете, они что-то делают, мы где-то делаем свой шаг. Одни более успешные, другие менее успешные", — говорит Буданов.

По словам представителя украинской разведки, "вопросы войны решают не удары", а ситуация, в которой человек зайдет на эту территорию.

Украинский генерал в интервью подтвердил, что западные комплектующие продолжают поступать в Россию, которая использует их для своих ракет и дронов. Кроме того, Буданов подчеркнул, что Китай не передает и не планирует предоставлять Москве готовое военное оборудование, однако поставляет товары двойного назначения, в том числе микрочипы, станки, схемы и другие компоненты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов прокомментировал свой прогноз по высадке украинских сил на территорию Крыма.

Также "Комментарии" писали, что глава Главного управления разведки дал новый прогноз, в котором указал, что Украину ждет сложная ситуация с середины мая.