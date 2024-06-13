РФ поздно пить Боржоми: Буданов высказался об ударах западным оружием по территории оккупанта

Удары украинской армии западным оружием по территории России точно облегчат ситуацию на фронте, а российские страшилки "красными линиями" — это лишь игра на публику. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью в эфире общенационального телемарафона сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Это точно облегчит ситуацию. Не меньше, не больше. Они (россияне — ред.) уже чувствуют это все", — сказал Кирилл Буданов.

Главный разведчик страны также отметил, что заявления о "красных линиях" российского диктатора Владимира Путина – это лишь игра на публику.

"А они (красные линии — ред.) существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что уже точно перешли. Я думаю, что да (это игра на публику — ред.)", — добавил руководитель ГУР.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов отметил, что на фронте сейчас идет наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят.

Начальник Главного управления разведки Министерства считает, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается, но "армагедона никакого не будет". Кирилл Буданов уверяет, что причин для серьезного беспокойства нет, украинцы выстоят и победят.

Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.

"Российское наступление уже идет. Оно началось в середине мая и сейчас продолжается. Ситуация не лучшая, но не надо преувеличивать его последствия", — подчеркнул глава ГУР.

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