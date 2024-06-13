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"Армагедона не будет": Буданов рассказал о наступлении РФ

По словам главного разведчика, ситуация на фронте тяжелая, но далеко не катастрофическая

сегодня, 00:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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На фронте сейчас идет наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Армагедона не будет": Буданов рассказал о наступлении РФ

Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. Фото из открытых источников

"Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов.

Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.

"Российское наступление уже идет. Оно началось в середине мая и сейчас продолжается. Ситуация не лучшая, но не надо преувеличивать его последствия", — подчеркнул глава ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что шансы призрачны, что Китай все же согласится принять участие в швейцарском саммите мира. "По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите мира. Надежды на то, что китайцы будут участвовать в саммите, призрачны", — отметил Сергей Никифоров. Как известно, ранее Китай заявляет о готовности принять участие и принять участие в организации саммита, на который согласятся прибыть представители и Украины, и России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hi9xqFRiwyM
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