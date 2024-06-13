"Армагедона не будет": Буданов рассказал о наступлении РФ

На фронте сейчас идет наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. Фото из открытых источников

"Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов.

Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.

"Российское наступление уже идет. Оно началось в середине мая и сейчас продолжается. Ситуация не лучшая, но не надо преувеличивать его последствия", — подчеркнул глава ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что шансы призрачны, что Китай все же согласится принять участие в швейцарском саммите мира. "По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите мира. Надежды на то, что китайцы будут участвовать в саммите, призрачны", — отметил Сергей Никифоров. Как известно, ранее Китай заявляет о готовности принять участие и принять участие в организации саммита, на который согласятся прибыть представители и Украины, и России.