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Возможные перестановки в командовании оккупантов: названа причина

Рустам Мурадов, вероятно, уволен с занимаемой должности

сегодня, 12:04
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Автор:

Константин Куликов

Институт изучения войны связывает возможное отстранение или увольнение генерал-полковника Рустама Мурадова с должности  командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине с огромными потерями, которые понесли оккупанты под Угледаром. В частности, украинскими защитниками был полностью уничтожен татарский добровольческий батальон "Алга". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выводы британских экспертов из ISW.

Возможные перестановки в командовании оккупантов: названа причина

Мурадов був нагороджений званням "Герой Росії"

"Военкоры утверждали, что российские военные власти уволили Мурадова с должности командующего Восточной группой войск, но в настоящее время ISW не может подтвердить эти утверждения, — пишут британские эксперты. — Мурадов принял командование Восточным военным округом (ВВО) России 6 октября 2022 года и за последние пять месяцев руководил серией катастрофических наступательных операций на западе Донецкой области... Некоторые военкорры отметили, что Мурадов несет ответственность за серьезные военные неудачи России на западе Донецкой области, в том числе за большие потери при штурме Павловки в октябре-ноябре 2022 года и затяжные и безуспешные попытки взять Угледар. Независимое российское следственное издание "Важные истории" со ссылкой на источники, близкие к Генеральному штабу России, сообщило, что Генштаб России обвинил Мурадова в некомпетентности из-за неудач на поле боя и значительных потерь в западной части Донецкой области, включая почти полное уничтожение татарского добровольческого батальона "Алга". Один известный блогер заявил, что военные власти также рассматривают возможность увольнения командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, чьи силы действуют на линии Купянск — Святово — Кременная на востоке Украины".


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В начале ноября появились сообщения о тяжелых потерях 155-й бригады морской пехоты РФ в ходе наступления на Павловку Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, в начале ноября в ходе атак на Павловку бригада потеряла 63 человека. В последующие дни военкоры сообщили, что в ходе наступления под Павловкой Донецкой области бригада могла потерять около 50 % техники и 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.  В потерях в ходе "непонятного" наступления выжившие военнослужащие обвинили генерала Мурадова. В феврале 2023 года под его командованием 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ предприняли ряд атак на Угледар. Во время боёв украинская 72-я мехбригада, оборонявшая город, удержала его и нанесла обеим российским бригадам очень тяжелые потери, только визуально подтверждённые потери российской бронетехники составили 130 единиц (танков, БМП и БТР). Российские военкоры возложили вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Мурадова. Съемки с мест боевых действий свидетельствуют, что российские бригады были пополнена плохо подготовленными мобилизованными солдатами, которые действовали непрофессионально.

17 февраля Путин присвоил Мурадову звание генерал-полковника.

Тем временем, командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал главное задание в Бахмуте.





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