Возможные перестановки в командовании оккупантов: названа причина

Институт изучения войны связывает возможное отстранение или увольнение генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине с огромными потерями, которые понесли оккупанты под Угледаром. В частности, украинскими защитниками был полностью уничтожен татарский добровольческий батальон "Алга". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выводы британских экспертов из ISW.

Мурадов був нагороджений званням "Герой Росії"

"Военкоры утверждали, что российские военные власти уволили Мурадова с должности командующего Восточной группой войск, но в настоящее время ISW не может подтвердить эти утверждения, — пишут британские эксперты. — Мурадов принял командование Восточным военным округом (ВВО) России 6 октября 2022 года и за последние пять месяцев руководил серией катастрофических наступательных операций на западе Донецкой области... Некоторые военкорры отметили, что Мурадов несет ответственность за серьезные военные неудачи России на западе Донецкой области, в том числе за большие потери при штурме Павловки в октябре-ноябре 2022 года и затяжные и безуспешные попытки взять Угледар. Независимое российское следственное издание "Важные истории" со ссылкой на источники, близкие к Генеральному штабу России, сообщило, что Генштаб России обвинил Мурадова в некомпетентности из-за неудач на поле боя и значительных потерь в западной части Донецкой области, включая почти полное уничтожение татарского добровольческого батальона "Алга". Один известный блогер заявил, что военные власти также рассматривают возможность увольнения командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, чьи силы действуют на линии Купянск — Святово — Кременная на востоке Украины".

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В начале ноября появились сообщения о тяжелых потерях 155-й бригады морской пехоты РФ в ходе наступления на Павловку Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, в начале ноября в ходе атак на Павловку бригада потеряла 63 человека. В последующие дни военкоры сообщили, что в ходе наступления под Павловкой Донецкой области бригада могла потерять около 50 % техники и 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В потерях в ходе "непонятного" наступления выжившие военнослужащие обвинили генерала Мурадова. В феврале 2023 года под его командованием 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ предприняли ряд атак на Угледар. Во время боёв украинская 72-я мехбригада, оборонявшая город, удержала его и нанесла обеим российским бригадам очень тяжелые потери, только визуально подтверждённые потери российской бронетехники составили 130 единиц (танков, БМП и БТР). Российские военкоры возложили вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Мурадова. Съемки с мест боевых действий свидетельствуют, что российские бригады были пополнена плохо подготовленными мобилизованными солдатами, которые действовали непрофессионально.

17 февраля Путин присвоил Мурадову звание генерал-полковника.

Тем временем, командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал главное задание в Бахмуте.









