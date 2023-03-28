Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал главное задание в Бахмуте

Генерал-полковник Александр Сырский во время разговора с украинскими военными сообщил им о главной задаче на Бахмутском направлении. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ это истощить врага и нанести ему значительные потери. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Сырского.



Украинский генерал Александр Сырский. Фото из открытых источников

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На опубликованном видео в филиале Telegram-канале Александра Сырского показано его обращение к украинским воинам. Украинский генерал утверждает, что Российская Федерация пытается продолжать сосредоточивать свои войска в районе города Бахмут даже после нескольких месяцев ожесточенных сражений. Кремль стремится установить контроль над городом, ведь в последние месяцы российская армия не добилась никаких значительных успехов в войне.

"Они не прекращают попыток окружить и захватить город", — говорит командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Также Александр Сырский называет главную задачу украинских военных в этом направлении.

"Сегодня наша основная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему большие потери. Это создаст необходимые условия для освобождения украинской земли и ускорения нашей победы", — говорит украинский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что датский офицер Андерс Нильсен рассказывает об удачном решении украинского руководства оборонять Бахмут. По его мнению, это в будущем приведет к лучшим позициям при масштабном контрнаступлении ВСУ, которое ожидается в конце весны в начале лета.

Также "Комментарии" писали, что в результате секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев.