Возможность переговоров Зеленского с Путиным: в Госдепе США отреагировали

Могут ли состояться любые потенциальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – решать исключительно президенту Украины Владимиру Зеленского. Только он сам может решить – нужны Украины сейчас такие переговоры или нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Госдеп США. Фото: GettyImages

"По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", — считают в Госдепе США.

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Он напомнил, что официальный Киев постоянно говорит, что он готов сесть за стол переговоров, но только при одном условии – Россия должна уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

При этом Мэтью Миллер отметил, переговоры все время откладываются, потому что российский диктатор Путин все еще живет своими империалистическими целями и убеждениями, что Украина – это придуманное кем-то государство, а не настоящая страна. Также Путин не демонстрирует намерений вывести российские войска из территории Украины.

Отметим, ливанская газета L'Orient-Le Jour опубликовала новость о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату, которая должна состояться в ноябре-декабре в Дубае.

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