logo

BTC/USD

29565.35

ETH/USD

1852.12

LTC/USD

83.98

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Возможность переговоров Зеленского с Путиным: в Госдепе США отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможность переговоров Зеленского с Путиным: в Госдепе США отреагировали

В Госдепе США подчеркнули, решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский

сегодня, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Могут ли состояться любые потенциальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – решать исключительно президенту Украины Владимиру Зеленского. Только он сам может решить – нужны Украины сейчас такие переговоры или нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Возможность переговоров Зеленского с Путиным: в Госдепе США отреагировали

Госдеп США. Фото: GettyImages

"По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", — считают в Госдепе США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он напомнил, что официальный Киев постоянно говорит, что он готов сесть за стол переговоров, но только при одном условии – Россия должна уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

При этом Мэтью Миллер отметил, переговоры все время откладываются, потому что российский диктатор Путин все еще живет своими империалистическими целями и убеждениями, что Украина – это придуманное кем-то государство, а не настоящая страна. Также Путин не демонстрирует намерений вывести российские войска из территории Украины.

Отметим, ливанская газета L'Orient-Le Jour опубликовала новость о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату, которая должна состояться в ноябре-декабре в Дубае.

Читайте также на портале "Комментарии" — готов ли Кремль начинать переговоры по возобновлению зерновой сделки: в ISW дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько до победы: украинцы дали прогноз, когда закончится война.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/CVkL8FbXr2I?feature=share
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!