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Сколько до победы: украинцы дали прогноз, когда закончится война

Практически треть респондентов (31%) надеется, что победа наступит до конца 2023 года

сегодня, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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По состоянию на середину июня 2023 года три четверти украинцев (77%) полностью уверены в победе Украины, еще 16% скорее верят в победу над Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы".

Сколько до победы: украинцы дали прогноз, когда закончится война

ВСУ. Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса практически треть респондентов (31%) надеется, что победа наступит до конца нынешнего года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет. Не смогли высказать мнение о временных рамках победы более 22% украинцев.


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"Можно предположить, что в случае отсутствия заметных достижений на фронте, украинцы будут ожидать большую продолжительность войны, тогда как успехи наоборот будут способствовать увеличению числа тех, кто считает победу в войне близкой", — говорится в отчете социологов.

Победа для большинства соотечественников (68%) ассоциируется с полным поражением России, что приведет либо к освобождению всех оккупированных территорий (43%), либо распаду самой России (26%). 

Читайте также на портале "Комментарии" — перспективы освобождения Крыма – действительно ли вопрос вновь приходится откладывать.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропагандистская машина давно уже потеряла остатки здравого рассудка. И в ведомстве Сергея Лаврова давно не стыдятся делать глупые заявления, которые невозможно воспринимать серьезно. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью российским пропагандистским СМИ заявила, что украинцы ненавидят Владимира Путина потому, что хотят себе такого президента. Спикер МИД намекнула, что россиянам крупно повезло иметь во главе страны такого лидера. 




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Источник: https://oporaua.org/report/viyna/24828-analitichnii-zvit-za-pidsumkami-opituvannia-viina-mir-peremoga-maibutnie
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