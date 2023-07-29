Сколько до победы: украинцы дали прогноз, когда закончится война

По состоянию на середину июня 2023 года три четверти украинцев (77%) полностью уверены в победе Украины, еще 16% скорее верят в победу над Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса практически треть респондентов (31%) надеется, что победа наступит до конца нынешнего года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет. Не смогли высказать мнение о временных рамках победы более 22% украинцев.

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"Можно предположить, что в случае отсутствия заметных достижений на фронте, украинцы будут ожидать большую продолжительность войны, тогда как успехи наоборот будут способствовать увеличению числа тех, кто считает победу в войне близкой", — говорится в отчете социологов.

Победа для большинства соотечественников (68%) ассоциируется с полным поражением России, что приведет либо к освобождению всех оккупированных территорий (43%), либо распаду самой России (26%).

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Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропагандистская машина давно уже потеряла остатки здравого рассудка. И в ведомстве Сергея Лаврова давно не стыдятся делать глупые заявления, которые невозможно воспринимать серьезно. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью российским пропагандистским СМИ заявила, что украинцы ненавидят Владимира Путина потому, что хотят себе такого президента. Спикер МИД намекнула, что россиянам крупно повезло иметь во главе страны такого лидера.



