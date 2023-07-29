Перспективы освобождением Крыма – действительно ли вопрос вновь приходится откладывать

На этой неделе ряд заявлений высшего военно-политического руководства Украины касался Крыма. Так, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уверяет, что ВСУ уже скоро зайдут на полуостров. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке в августе очередной встречи в рамках Крымской платформы. Он также подчеркнул, что готовится перечень деоккупационных шагов для Крыма. И призвал оккупантов возвращаться в Россию, пока Крымский мост еще работает. А из уст украинских военных звучат предположения, что Крым будет освобожден уже в 2024 году. О чем говорят эти заявления? Каковы перспективы деоккупации полуострова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото: из открытых источников

Освобождение Крыма даже в 2024 году выглядит крайне проблематичным

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

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"Деоккупация Крыма зависит, в первую очередь, от постоянных и наращивающихся поставок Украине вооружений. Пока того, что нам передали союзники, не хватает даже для наступления в Запорожской и Донецкой областях. И об этом неоднократно заявляли представители украинского командования. Поэтому с Крымом придется подождать".

По словам эксперта, нам необходимо получить авиацию. Корабли, в первую очередь – быстрые, десантные.

"Учитывая, что ничего этого у нас пока нет, освобождение Крыма даже в 2024 году выглядит крайне проблематичным. Нам явно не хватает нужных вооружений", – констатирует Тарас Березовец.

Оккупанты отлично понимают, что в том же Крыму – они не на своей земле

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился таким мнением:

"У меня нет оснований ставить под сомнения прогнозы руководства нашей разведки, заявления высшего политического руководства. Если они говорят о скором освобождении Крыма (особенно ввиду того, что это тема – не просто важная, но и символичная, причем, как для Украины, так и для России), значит, на то есть основания. И, вероятно, есть основания предполагать, что наши союзники дадут нам такое оружие, такие ракеты, которые летят куда дальше, чем те, что уже дали. И с помощью такого вооружения мы сможем в разы эффективнее передавать "приветы" и черноморском флоту агрессора, и его военным складам, и Крымскому мосту".

Мы — обыватели — много чего не знаем, поясняет эксперт. И до поры до времени (или вообще) знать не будем. Потому что — военное положение, государственная тайна и так далее...

"То, что звучат предупреждения о необходимости оккупантам валить из Крыма – тоже правильно. Потом можно будет сказать — а мы предупреждали... В беседе со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик как-то отметил важность создания невыносимых условий для жизни – как одного из факторов, способствующих деоккупации Крыма. Когда россияне нам создают такие условия целенаправленными ударами по объектам критической (в том числе энергетической) инфраструктуры (вследствие чего мы сидим без воды, света и тепла), мы, находясь на своей земле, трансформируем всё в ненависть к агрессору. А оккупанты отлично понимают, что в том же Крыму – они не на своей земле. И, если там участится "бавовна", значительно ухудшаться условия для проживания (с водой это уже устроили сами россияне, уничтожив Каховскую ГЭС), стимулов для того, чтобы бежать в Россию, у захватчиков станет значительно больше", – поясняет Сергей Дойко.

А, когда русские начнут массово валить из Крыма, всё прочее посыплется как карточный домик, уверен он. Ведь "Крымнаш" — это такой символ путинского русского мира, потеря которого быстро обрушит всё остальное.

"Эту потерю в РФ не переварят, – прогнозирует эксперт. – После этого цепляться за материковые части Украины у захватчиков не будет ни смысла, ни желания".

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