Когда ВСУ войдут в Крым: новый прогноз Буданова

Украинские защитники должны скоро войти в Крым. Фактически до освобождения полуострова от российских оккупантов осталось ждать недолго. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ТСН" сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, когда же сбудутся его предыдущие прогнозы и украинские войска войдут в Крым, глава украинской военной разведки коротко и четко ответил: "Скоро".

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Однако точной даты и сроков деоккупации руководитель ГУР не называл, заверил что это произойдет вскоре.

Отметим, во временно оккупированном Крыму последнее время очень громко, значительно участились взрывы и атаки беспилотников. Это подтверждают сами оккупанты. Так очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Алексей Резников в интервью каналу "CNN" заявил, что никакие угрозы российских оккупантов не подействуют, и украинская армия продолжит планомерно наносить свои точечные удары по военным объектам в Крыму, а также непосредственно по Керченскому мосту, который есть незаконным сооружением.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны РФ отреагировали на новую атаку беспилотников на Крым.



