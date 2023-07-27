Военный ВСУ Евгений Карась назвал дату, когда Украина освободит Крым

Украинский военный Евгений Карась дал прогноз дальнейшего развития военных событий в Украине. По его словам, часть южных регионов Украины будет деоккупирована до конца года, а Крым освобожден в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Евгения Карася для издания Главред.

Военный ВСУ Евгений Карась. Фото из открытых источников

Евгений Карась считает, что ВСУ сможет освободить большую часть Запорожской области и левобережной Херсонщины до конца 2023 года. Кроме того, украинский военный не исключает возможности, что ВСУ смогут до конца года дойти до административных границ Крыма, который освободят уже в 2024 году.

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"Я думаю, что освобождение Крыма будет в 2024 году. Выход на Мелитополь и дальше до конца года", — заявил Евгений Карась.

Украинский военный говорит, что освобождение Донбасса будет после Крыма. Евгений Карась надеется, что после деоккупации Крыма и внутренних разногласий в России, Кремль не сможет поддерживать террористические группировки на востоке Украины. Таким образом, россияне уведут войска и согласятся на капитуляцию.

Если россияне не согласятся на выход из восточных областей, тогда ВСУ должны будут формировать новые военные корпуса.

"Это сложно, это затратно. За Донбасс пока рано гадать. Но я думаю, что сейчас все идет к тому, что лето 2024 года будет у нас в Крыму", — считает украинский военный Евгений Карась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты заявили, что знают план Кремля. По их мнению, это будет военным преступлением.

Также "Комментарии" писали об агенте MI6, считающем, что Путин почти отказался от идеи выиграть войну военным путем.