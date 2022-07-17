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Возможен ли удар по Крымскому мосту ближайшим временем: у Зеленского дали ответ

Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины, уточнил советник главы Офиса президента Арестович

сегодня, 10:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Строительство Крымского моста изначально было незаконным, потому что он построен в территориальных водах Украины, следовательно, сооружение, которое было построено страной-агрессором на украинской территории является украинским, и Украина имеет полное право выносить то или иное решение относительно этого сооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитник Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Возможен ли удар по Крымскому мосту ближайшим временем: у Зеленского дали ответ

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП объяснил, что Украина действительно дала обещание западным партнёрам не наносить удары высокоточным ракетным оружием по территории Российской Федерации, но что касается Крымского моста, то здесь Украина в праве нанести удар, потому как он находится на территории Украины. Поэтому ограничения в нанесении ударов на Крымский мост не распространяются.

Алексей Арестович намекнул, что с Крымским мостом могут случиться всякие неожиданные "неприятности". Это незаконное сооружение, поэтому вполне может быть, что в скором будущем с мостом приключиться тоже самое что и приключилась с вышками Бойко. Они были тоже незаконно захвачены и в итоге их не стало.

"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", — сказал он.

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