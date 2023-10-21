Возле Авдеевки снизилась активность россиян: есть ли еще попытки захватить город

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Активность российских оккупационных войск в районе Авдеевки снизилась. Однако оккупанты не оставляют намерений захватить город. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
По его словам, на Таврическом направлении за минувшие сутки россияне нанесли ракетный удар и четыре раза ударили авиацией, в частности, сбросили управляемые авиабомбы.
Также, по информации Штупуна, российские оккупанты пытались восстановить положение на Шахтерском и Запорожском направлениях. Но попытки россиян были безуспешными.
Читайте также на портале "Комментарии" — последние события на фронтах российско-украинской войны, а также вокруг самого конфликта демонстрирует, что он переходит в новую фазу. Россияне бросили огромные силы на захват Авдеевки, которую штурмуют вторую неделю, не считаясь с потерями. В свою очередь, Украина пошла в атаку на левом берегу Днепра Херсонщины. Кроме того, ВСУ, наконец, получили американские ракеты ATACMS, которыми мощно и неожиданно ударили по оккупантам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию, которая складывается в рамках отражения российской агрессии, а также спрогнозировали, как та может развиваться дальше.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал Шольцу, где у России за последние недели горы трупов.
Обсуждения
Новости