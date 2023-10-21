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Возле Авдеевки снизилась активность россиян: есть ли еще попытки захватить город

В ВСУ отмечают, возле Авдеевки снизилась активность россиян, но они еще атакуют

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Активность российских оккупационных войск в районе Авдеевки снизилась. Однако оккупанты не оставляют намерений захватить город. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун.

Возле Авдеевки снизилась активность россиян: есть ли еще попытки захватить город

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед. Враг не оставляет попыток взять Авдеевку. Наши воины там стойко удерживают оборону", — проинформировал Александр Штупун.


По его словам, на Таврическом направлении за минувшие сутки россияне нанесли ракетный удар и четыре раза ударили авиацией, в частности, сбросили управляемые авиабомбы.

Также, по информации Штупуна, российские оккупанты пытались восстановить положение на Шахтерском и Запорожском направлениях. Но попытки россиян были безуспешными.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние события на фронтах российско-украинской войны, а также вокруг самого конфликта демонстрирует, что он переходит в новую фазу. Россияне бросили огромные силы на захват Авдеевки, которую штурмуют вторую неделю, не считаясь с потерями. В свою очередь, Украина пошла в атаку на левом берегу Днепра Херсонщины. Кроме того, ВСУ, наконец, получили американские ракеты ATACMS, которыми мощно и неожиданно ударили по оккупантам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию, которая складывается в рамках отражения российской агрессии, а также спрогнозировали, как та может развиваться дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал Шольцу, где у России за последние недели горы трупов.




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