Зеленский рассказал Шольцу, где у России за последние недели горы трупов

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о неудачных попытках наступления оккупантов и их потерях на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Телеграмм.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Президент проинформировал Олафа Шольца о том, как сегодня обстоят дела на фронте, в том числе о неудачных наступательных попытках страны-агрессора и ее катастрофических потерях под Авдеевкой.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению о важности предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта.

Отдельно Зеленский и Шольц коснулись темы о следующем раунде переговоров по формуле мира. Стоит отметить, Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение такой встречи. Мероприятие должно состояться 28 и 29 октября.

От имени украинского народа Зеленский выразил слова благодарности Шольцу за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним.

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