Воздушная тревога по всей Украине: слышна работа ПВО в Черновицкой, Одесской, Ровенской и других областях

13 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В некоторых городах сообщают об ударах ракетами, дронами-камикадзе, пролетах снарядов и работе ПВО.

Карта воздушных тревог Украины за 13 октября. Фото из открытых источников

По состоянию на 17.00 известно, что противовоздушная оборона удачно отработала в Одесской и Винницкой области. Об этом заявили местные власти.

Также Черновицкая военная администрация сообщила, что был зафиксирован пролет российской ракеты над Буковиной. Позже председатель ОВА отметил, что в Черновицкой области работает ПВО. Это впервые с начала полномасштабного вторжения Россия совершила атаку в этой области.

ПВО работало и в Тернопольской области, где сбило российские ракеты. Также поступает информация о работе противовоздушных систем в Ровенской области. Кроме того, поступали сообщения о взрывах во Львовской области.

Власти Украины просят всех перейти в укрытие и оставаться там до завершения воздушной тревоги в своих областях. Более подробную информацию местные органы власти обещают сообщить впоследствии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российской террористической атаке 10 октября. Тогда Российская Федерация выпустила по Украине 84 ракеты шести разных типов. ВСУ удалось сбить 43 российских ракеты. Также РФ атаковала Украину иранскими дронами. В результате террористического нападения России в Украине погибли 19 человек.

Также "Комментарии" сообщали об украинском пилоте, сбившем пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136 — три на юге и два в Винницкой области. 12 октября самолет пилота вышел из строя и украинцу пришлось катапультироваться.

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