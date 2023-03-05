Войска РФ в ближайшее время, скорее всего, не смогут окружить Бахмут - ISW

Несмотря на достижение позиционного преимущества на отдельных участках в районе Бахмута Донецкой области, российские войска, скорее всего, не смогут окружить город в ближайшее время и до сих пор не заставили отступить украинские подразделения, говорится в ежедневном анализе американского Института изучения войны (ISW), опубликованном в воскресенье, 5 марта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Гарнізон Бахмута тримається

Аналитики отмечают, что российским войскам не удастся взять город фронтальными штурмами. Однако они, вероятно, смогли продвинуться близко к критически важным наземным линиям связи с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям ухода. В ISW считают, что цель маневров, проводимых войсками РФ, "состоит в том, чтобы заставить противника покинуть подготовленные оборонные позиции", а не окружить украинские подразделения.

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"Возможно, россияне намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование дало понять, что скорее отступит, чем рискнет попаданием в окружение", — говорится в обзоре. Аналитики также считают, что при необходимости украинские войска "все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте".

Напомним, что в ОП рассказали о ситуации в Бахмуте.

"Россия тратит максимально боеспособную свою часть... Наверное, таких боеспособных подразделений у них больше не будет... Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысячи уничтоженных российских военнослужащих", — говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Свою версию событий и впечатлений рассказал украинский военный.

"Каждый час в Бахмуте — похожий на ад. У врага были успехи на севере, северо-западе от Бахмута неделю, полторы, две назад", — рассказал лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко. — "Украинские военные дают хороший отпор. Последние несколько дней чрезвычайно тяжелыми усилиями удалось стабилизировать линию фронта".



