Война в Украине: в разведке Британии рассказали, перед какой дилеммой оказалась РФ

Россия столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных военных подразделений, оставлять их в местах дислокации или перебрасывать для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

Российская армия. Фото: из открытых источников

В разведывательном обзоре британского Минобороны сообщается, что России почти наверняка придется решать, оставлять ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах их дислокации после создания, или перебрасывать их для участия в операциях в Украине, чтобы поддерживать там боевую мощь.

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что во вновь созданном Ленинградском военном округе в Луге появились объявления о наборе в 44-й армейский корпус.

Как отмечают британские аналитики, Россия прилагает усилия для расширения своих войск на северо-западе страны, поскольку большинство ее сил остается задействованной в войне в Украине.

В разведке напомнили, что ранее РФ немедленно отправляла в Украину вновь созданные подразделения.

Британские аналитики предполагают, что необходимость поддерживать операции в Украине "сдерживает более глобальные амбиции России по расширению своих вооруженных сил".

Отметим, ранее Министерство обороны Великобритании сообщало, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой.

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