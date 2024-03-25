В британской разведке рассказали, удастся ли Кремлю создать две новые армии уже в этом году

Планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой. Хотя солдат будет достаточно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 20 марта, что в 2024 году Россия создаст две новые армии. Сообщается, что они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад. Точный тип, расположение и состав этих подразделений не были указаны, хотя наиболее вероятно сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и логистических подразделений.

"Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями о новых подразделениях и запланированным увеличением количества бригад в дивизиях", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, вполне вероятно, что эти подразделения смогут быть достаточно укомплектованы, учитывая успешные усилия России по набору людей.

"Однако, учитывая ограниченность подготовки в России, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", — отмечают в Минобороны Британии.

Стоит отметить, 20 марта Сергей Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения — днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

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