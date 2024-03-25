В британской разведке рассказали, удастся ли Кремлю создать две новые армии уже в этом году

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Кравцев Сергей
Планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой. Хотя солдат будет достаточно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Путин и Шойгу. Фото из открытых источников
Британские специалисты отмечают, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 20 марта, что в 2024 году Россия создаст две новые армии. Сообщается, что они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад. Точный тип, расположение и состав этих подразделений не были указаны, хотя наиболее вероятно сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и логистических подразделений.
По данным британской разведки, вполне вероятно, что эти подразделения смогут быть достаточно укомплектованы, учитывая успешные усилия России по набору людей.
Стоит отметить, 20 марта Сергей Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения — днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.
Также Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
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