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Война в Украине: британская разведка развенчала миф о численности российской армии

По информации британской разведки, путинский режим существенно завышает численность своей армии

сегодня, 11:47
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Кравцев Сергей
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Кремль набирает в свою армию для войны против Украины жителей бедных и сельских регионов России. Кремлевская пропаганда завышает численность. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине: британская разведка развенчала миф о численности российской армии

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как говорится в сводке, 11 января заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в российские вооруженные силы вступило 500 тысяч человек.

"Вполне вероятно, что эта цифра существенно завышена", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, стремясь достичь целевых показателей набора, российские военные с апреля 2023 года разрешили выпускникам школ подписывать контракты с российской армией. Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и Русской службой Би-би-си, свидетельствуют о том, что в ходе войны погибли как минимум пять россиян 2005 года рождения.

"Весьма вероятно, что набор российских военных для ведения войны в непропорционально большей степени осуществляется из бедных и сельских регионов России", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что на территории Украины сейчас находятся 462 тысячи российских террористов. В частности, 35 тысяч человек "Росгвардии" обеспечивают оккупационный режим на временно порабощенной территории.                                                                                                

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1746812010216448231
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:55

Так звісно весь ворог в цілому як і його окупаційна армія і впк загнівають саме тому Україна з її корумпованим узгрупувавшим владу програшним керівництвом і програла.


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