Увеличилось ли количество российских солдат на территории Украины: ответ ГУР

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Кравцев Сергей
На территории Украины сейчас находятся 462 тысячи российских террористов. В частности, 35 тысяч человек "Росгвардии" обеспечивают оккупационный режим на временно порабощенной территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В частности, заместитель начальника ГУР рассказал и о том, что оборонная промышленность России способна производить 2 млн боеприпасов в год. Речь идет о снарядах 122 и 152 мм. В то же время обеспечить потребности армии России промышленность в 2023 году не смогла. Дефицит составил около полумиллиона снарядов.
Из-за дефицита Россия начала завозить снаряды из Беларуси, покупать их у Ирана и Северной Кореи.
В 2024 году Россия планирует увеличить производство, впрочем, имеет ряд проблем из-за нехватки составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.
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