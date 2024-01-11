Увеличилось ли количество российских солдат на территории Украины: ответ ГУР

На территории Украины сейчас находятся 462 тысячи российских террористов. В частности, 35 тысяч человек "Росгвардии" обеспечивают оккупационный режим на временно порабощенной территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность — где численность личного состава менее 50%, в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", — пояснил Вадим Скибицкий.

В частности, заместитель начальника ГУР рассказал и о том, что оборонная промышленность России способна производить 2 млн боеприпасов в год. Речь идет о снарядах 122 и 152 мм. В то же время обеспечить потребности армии России промышленность в 2023 году не смогла. Дефицит составил около полумиллиона снарядов.

Из-за дефицита Россия начала завозить снаряды из Беларуси, покупать их у Ирана и Северной Кореи.

В 2024 году Россия планирует увеличить производство, впрочем, имеет ряд проблем из-за нехватки составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

"Наша оценка – в России будет оставаться дефицит на таком же уровне 500 тысяч боеприпасов и она будет пытаться где-то их найти", — добавил Скибицкий.

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