Война самолетов: Что осталось в России по авиации

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Значительная интенсивность боев подразумевает использование огромного количества боеприпасов. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в Телеэфире, пишут "Комментарии". Партнеры в свою очередь поставляют Киеву боеприпасы как для советских, так и для западных систем.
Что осталось в России по авиации
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Спикер отметил, что российская авиация представляет для Украины серьезную угрозу. Но противник уже потерял около 300 самолетов в бою.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 февраля армия РФ потеряла 298 самолетов. Как быстро удастся восстановиться военным самолету – вопрос остается без ответа.
Как писали "Комментарии", стало известно, когда Киеву все же ожидать авиацию от Запада. Запад, скорее всего, затягивает передачу Украине самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы ВСУ подготовились к контрнаступательным действиям.
Читайте также на портале "Комментарии" - самолеты – не танки: Как продвигаются обещанные поставки истребителей для ВСУ.
Обсуждения
Новости