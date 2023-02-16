Война самолетов: Что осталось в России по авиации

Значительная интенсивность боев подразумевает использование огромного количества боеприпасов. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в Телеэфире, пишут "Комментарии". Партнеры в свою очередь поставляют Киеву боеприпасы как для советских, так и для западных систем.

Что осталось в России по авиации

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“Фактически мы за два дня выстреливаем то, что США – огромная страна, производящая за месяц. Но пополнять эти запасы нужно. Конечно, Украине эти боеприпасы поставляются как для старых советских систем, так и новых систем западного образца. Нам удается снизить количество снарядов за счет точности. По словам украинских артиллеристов, например, количество порохов в снаряде очень точное, там нет каких-либо отклонений по массе, по химическому составу. И это позволяет очень точно стрелять”, – сказал Рыженко.

Спикер отметил, что российская авиация представляет для Украины серьезную угрозу. Но противник уже потерял около 300 самолетов в бою.

Российская авиация ограничивает свою работу в районе боевых действий. Причина этого как раз наша система ПВО, потому что они потеряли большое количество самолетов. Хочу сказать, что их количество сбитых и документально подтвержденных уже приближается к 300. То есть это очень большое количество самолетов, причем очень многие из них это современные самолеты, построенные буквально в последние 10-летие”, — отметил гость эфира.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 февраля армия РФ потеряла 298 самолетов. Как быстро удастся восстановиться военным самолету – вопрос остается без ответа.



Как писали "Комментарии", стало известно, когда Киеву все же ожидать авиацию от Запада. Запад, скорее всего, затягивает передачу Украине самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы ВСУ подготовились к контрнаступательным действиям.

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