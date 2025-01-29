Война пошла на спад: в DeepState указали на важную особенность

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Кравцев Сергей
Интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала DeepState. При этом аналитики сослались на статистику.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Согласно анализу DeepState, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.
По данным DeepState, количество атак в разрезе месяцев выглядит так: ноябрь: 5205; декабрь: 6247; январь (по 27.01): 4304.
Отметим, в DeepState в ночь на 27 января сообщили о продвижении российских захватчиков в Торецке и возле Андреевки и Новоелизаветовки в Донецкой области.
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Также издание "Комментарии" сообщало – украинским защитникам было сложно удерживать под украинским флагом Великую Новосилку, особенно после того, как противник прижал фланги и начал угрожать линиям снабжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире на Радио NV высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.
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