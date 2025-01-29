Война пошла на спад: в DeepState указали на важную особенность

Интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала DeepState. При этом аналитики сослались на статистику.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно анализу DeepState, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.

"Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений", – говорится в сообщении.

По данным DeepState, количество атак в разрезе месяцев выглядит так: ноябрь: 5205; декабрь: 6247; январь (по 27.01): 4304.

Отметим, в DeepState в ночь на 27 января сообщили о продвижении российских захватчиков в Торецке и возле Андреевки и Новоелизаветовки в Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинским защитникам было сложно удерживать под украинским флагом Великую Новосилку, особенно после того, как противник прижал фланги и начал угрожать линиям снабжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире на Радио NV высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.



