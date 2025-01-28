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На Западе заговорили о переломном моменте в войне: что об этом говорит

В Forbes объяснили, о чем говорят штурмы россиян на "Жигулях"

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей

Участившиеся штурмы россиян позиций ВСУ на гражданских автомобилях, чаще всего это "Лада Жигули", может свидетельствовать о том, что не все хорошо в армии РФ с запасами бронированной техники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

На Западе заговорили о переломном моменте в войне: что об этом говорит

Россияне пошли в штурм на Жигулях. Фото: из открытых источников

Аналитик называет такие штурмы оккупантами украинских позиций самоубийственными. И, если осенью штурмы на "Жигулях" еще можно было считать единичными случаями, то сейчас, учитывая, что потери бронетехники и другой тяжелой техники у россиян превысили 15 000 единиц, штурмы на "Жигулях" становятся все более обычным делом, пишет Акс.

Как отмечает аналитик, ежегодно Россия производит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, а также несколько сотен других новых бронемашин, включая колесные боевые машины БТР-82. Однако потери бронетехники составляют 6 000 единиц в год. И хотя ранее Кремль с легкостью восполнял огромный разрыв между потерями и производством, доставая старые машины времен холодной войны со складов, однако теперь даже эти запасы на исходе.

В течение многих месяцев наблюдатели обсуждали, достигнут ли российские вооруженные силы критической точки — исчерпания возможностей по созданию бронетехники.

"Нормализация нападений на "Ладах" — явный признак того, что этот переломный момент пройден. С каждым днем все более масштабной войны России на Украине у русских будет все меньше бронетехники, и они будут все больше полагаться на компактные автомобили для доставки войск в бой", — пишет Акс.

Читайте также на портале "Комментарии" - российские вояки наносят сами себе серьезные травмы для того, чтобы попасть в госпиталь. Таким образом они пытаются избежать штурмов в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/01/27/for-russian-forces-in-ukraine-its-now-normal-to-ride-into-battle-in-a-compact-car/
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