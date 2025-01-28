Россияне ломают ноги и стреляются: где панически боятся штурмовать позиции ВСУ

Российские вояки наносят сами себе серьезные травмы для того, чтобы попасть в госпиталь. Таким образом они пытаются избежать штурмов в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Российские военные. Фото: из открытых источников

По информации партизан, в 61-й ОБрМП ВС РФ были зафиксированы массовые случаи самоповреждений среди военнослужащих бригады. Зафиксированы случаи намеренного перелома конечностей и даже стрельбы в себя, чтобы выдать это за боевое ранение. Цель этого проста, считают партизаны, а именно – попасть в госпиталь и оказаться как можно дальше от линии фронта.

"Солдатам приходится идти на отчаянные меры, чтобы избежать участия в штурмах островов на Херсонщине. Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях", — пишет "АТЕШ".

Стоит отметить, в декабре украинские военные сообщали, что почти вся островная часть Днепра в Херсонской области находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно российские войска осуществляют 5-7 попыток высадки на этой территории.

Несмотря на значительные потери во время атак на правый берег Херсонщины, оккупанты продолжают пытаться прорваться на этот участок.

Читайте также на портале "Комментарии" — повстанческое движение "Атеш", которое созданное украинцами и крымскими татарами после полномасштабного вторжения России, выявило возможную подготовку российских сил к новой военной операции.

Агенты движения "Атеш" ведут наблюдение за перемещением техники, личного состава и занимаются ликвидацией российских военных в Крыму. В этот раз "Атеш" обнаружил около 30 цистерн с топливом на железнодорожном вокзале в поселке Гвардейское вблизи Симферополя.



