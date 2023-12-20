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Движение "Атеш" говорит о подготовке россиян к масштабной военной операции: обнаружили 30 цистерн с топливом в Крыму

Россияне, вероятно, готовятся к масштабной военной операции и начали перевозить топливо для тяжелой техники через Крым.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Повстанческое движение "Атеш", которое созданное украинцами и крымскими татарами после полномасштабного вторжения России, выявило возможную подготовку российских сил к новой военной операции.

Движение "Атеш" говорит о подготовке россиян к масштабной военной операции: обнаружили 30 цистерн с топливом в Крыму

Цистерны с топливом в Крыму: Фото: движение "Атеш"

Агенты движения "Атеш" ведут наблюдение за перемещением техники, личного состава и занимаются ликвидацией российских военных в Крыму. В этот раз "Атеш" обнаружил около 30 цистерн с топливом на железнодорожном вокзале в поселке Гвардейское вблизи Симферополя.

"Это свидетельствует о подготовке к масштабным военным операциям, требующим большего количества топлива", — считают в повстанческом движении.

Вместе с тем, вблизи поселка Пушкино, где раньше было обнаружено скопление военной техники, оно отсутствует. Согласно данным "Атеш" от местных жителей, дислокация россиян была временная и технику перебросили в неизвестном направлении.

Также агенты "Атеш" заметили "странные события в последние дни", связанные с мобилизационными движениями на полуострове.

"На вокзалах города Джанкоя с самого утра стоит автомобиль росгвардии, который забирает мобилизованных. Спецтранспорт и военная полиция контролируют процесс", — пишет "Атеш" и добавляет, что на железнодорожных путях отсутствует военная техника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор ВСУ рассказал о сложной ситуации на одном из направлений, где россияне перешли к наступательным действиям.

Также "Комментарии" писали о финской государственной железнодорожной компании, которая конфисковала в России поезда после длительного процесса переговоров и ультиматумов со стороны Москвы. Россияне свирепствуют из-за таких действий Финляндии.



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Источник: https://t.me/atesh_ua/2972
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