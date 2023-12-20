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Slava Kot
Повстанческое движение "Атеш", которое созданное украинцами и крымскими татарами после полномасштабного вторжения России, выявило возможную подготовку российских сил к новой военной операции.
Цистерны с топливом в Крыму: Фото: движение "Атеш"
Агенты движения "Атеш" ведут наблюдение за перемещением техники, личного состава и занимаются ликвидацией российских военных в Крыму. В этот раз "Атеш" обнаружил около 30 цистерн с топливом на железнодорожном вокзале в поселке Гвардейское вблизи Симферополя.
Вместе с тем, вблизи поселка Пушкино, где раньше было обнаружено скопление военной техники, оно отсутствует. Согласно данным "Атеш" от местных жителей, дислокация россиян была временная и технику перебросили в неизвестном направлении.
Также агенты "Атеш" заметили "странные события в последние дни", связанные с мобилизационными движениями на полуострове.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор ВСУ рассказал о сложной ситуации на одном из направлений, где россияне перешли к наступательным действиям.
Также "Комментарии" писали о финской государственной железнодорожной компании, которая конфисковала в России поезда после длительного процесса переговоров и ультиматумов со стороны Москвы. Россияне свирепствуют из-за таких действий Финляндии.
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