Куда прорвались россияне: почему теперь есть угроза сразу для трех областей

Украинским защитникам было сложно удерживать под украинским флагом Великую Новосилку, особенно после того, как противник прижал фланги и начал угрожать линиям снабжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире на Радио NV высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт объяснил, что Великая Новоселка важна, в первую очередь, из-за того, что это мощный укрепрайон, который держался с 2014 года. Он не был в оккупации, но враг несколько раз предпринимал попытки его оккупировать. И самое важное, что Великая Новоселка находится на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Здесь она имеет психологический фактор.

"То есть если мы отойдем, то это будет означать, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область. Конечно, это не будет иметь никакого стратегического значения. Но психологическое значение имеет огромное", — сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что после захвата этого населенного пункта враг вряд ли попытается продвинуться дальше. Зато оккупанты могут перебросить свои подразделения на другие направления.

"Если мы отойдем, то там позади находится водная преграда, на которой очень удобно удерживать оборону. Я более чем уверен, что врага там остановят", — добавил Павел Нарожный.

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