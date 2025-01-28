Война с Южной Кореей откладывается: какое оружие Пхеньян передаст РФ

Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте. Эти системы изначально создавались для уничтожения войск Южной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Гаубица M1989 Koksan. Фото из открытых источников

В материале говорится, 170-мм гаубица M1989 Koksan, одна из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире, известная как "пушки чучхе", была разработана для обстрелов столицы Южной Кореи в случае военного конфликта.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Пхеньян готовится удвоить количество артиллерийских систем, которые уже были переброшены в приграничный Курский район. Новые поставки ожидаются на фоне сообщений о перегруппировке северокорейских войск, которые были выведены с линии фронта для восстановления, тогда как вскоре предполагается развертывание дополнительных сил.

По словам генерала Буданова, за последние три месяца Ким Чен Ын передал России по меньшей мере 120 артиллерийских систем M1989 Koksan, а также 120 реактивных систем залпового огня M1991. В разговоре с изданием The Warzone он отметил, что Пхеньян готовит новую партию техники, которая, по данным аналитиков, уже находится в пути.

M1989 Koksan — это самоходная установка весом 40 тонн, которая впервые была представлена на военном параде в 1989 году. Стандартные снаряды этих пушек позволяют поражать цели на расстоянии более 40 км. Буданов отметил, что северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используется в боевых условиях.

В конце декабря была зафиксирована перевозка поездом не менее 10 гаубиц M1989 Koksan в Россию. К 7 января эти установки, вероятно, прибыли в Курскую область, где их заметили на поле боя. На одном из видео северокорейский солдат назвал артиллерийскую систему "подарком" от Кима для своих военных за рубежом.

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