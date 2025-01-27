Разведка Британии раскрыла планы оккупантов на Харьковскую область

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Кравцев Сергей
Британские разведчики в обзоре за 27 января проанализировали ход боевых действий в Харьковской области и намерения российских оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", соответствующий обзор появился в сети X (Twitter) британского Министерства обороны.
Наступление России. Фото из открытых источников
Как пояснили в британской разведке, оккупационная армия РФ постепенно расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол. Сначала плацдарм был создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские войска достигли тактических успехов в этом районе.
Основное внимание России в этом районе сосредоточено на посёлке Двуречная, за который ведутся бои между российскими и украинскими войсками. Также идут бои за село Западное в 4 км к западу от реки.
В разведке отмечают, что Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистику города Купянск, также расположенного на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма.
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Также издание "Комментарии" сообщало – готовы ли оккупанты уже в лоб штурмовать Покровск: ждать ли большого прорыв от РФ.
Ранее "Комментарии" писали – российские захватнические войска изменили тактику боев возле Покровска. Они пытаются окружить город, а не атаковать в лоб. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.
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