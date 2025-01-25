Какие шансы у ВСУ удержать Покровск: если город падет, куда выдвинутся оккупанты

Россияне продолжают планомерно двигаться к своей цели – захвата Покровска Донецкой области. Какие шансы ВСУ удержать Покровск и отбросить россиян? Какой город может стать следующей целью, если россияне все же захватят Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Не нужно забывать о "сюрпризах", о чем намекнул Сырский

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что у ВСУ есть шанс удержать город Покровск Донецкой области и отбросить российские войска, однако для этого необходимы резервы.

"Без дополнительных сил мы это не способны сделать", — заявил эксперт.

При этом Алексей Гетьман напомнил недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в обороне нельзя выиграть войну, а также что россиян ждут "сюрпризы".

"Иногда, как это ни печально выглядит и жестоко, надо вести бои, истощая врага максимально, а уже в конце вводить резервы. Обычно резервы вводятся не в начале боевых действий. Если враг проводит наступление, то резерв вводится в последний момент, когда враг измотан и считает, что достиг определенной цели. Тогда проводится контрудар", — пояснил Гетьман.

Он предположил, что ВСУ тем и занимаются сейчас — максимально истощают российскую армию на этом участке, чтобы потом нанести мощный контрудар.

"С военной точки зрения это разумные вещи, а с человеческой — выглядит немножко жестоко. Но война – жестокая вещь", – высказался эксперт.

Через пару месяце россияне смогут обойти Покровск

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на Радио NV заявил, что в Покровске уже почти не осталось людей.

Эксперт предположил, что для того, чтобы обойти Покровск врагу понадобится несколько месяцев.

"Уже идет дискуссия, будет ли Российская Федерация обходить его по Днепропетровской области, потому что там осталось тоже всего ничего, и даже если они немного для охвата Покровска обойдут по Днепропетровской области — я говорю огородами, и оставят за собой эту территорию — то для нас это будет ментально и медийно, не говорю проигрыш, но определенный удар", — отметил Иван Ступак.

Также аналитик напомнил, что Константиновка – это часть Краматорско-Славянской агломерации. После Покровска, Часового Яра следующей целью россиян именно будет наступление в сторону Краматорска.

"Потеря Большой Новоселки — это уже почти свершившийся факт. Там уже немного осталось. Это та территория, которая была освобождена в 2022 году. К сожалению, мы ее теряем", — сообщил аналитик.

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