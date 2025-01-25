Какие шансы у ВСУ удержать Покровск: если город падет, куда выдвинутся оккупанты

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Кравцев Сергей
Россияне продолжают планомерно двигаться к своей цели – захвата Покровска Донецкой области. Какие шансы ВСУ удержать Покровск и отбросить россиян? Какой город может стать следующей целью, если россияне все же захватят Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото из открытых источников
Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что у ВСУ есть шанс удержать город Покровск Донецкой области и отбросить российские войска, однако для этого необходимы резервы.
При этом Алексей Гетьман напомнил недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в обороне нельзя выиграть войну, а также что россиян ждут "сюрпризы".
Он предположил, что ВСУ тем и занимаются сейчас — максимально истощают российскую армию на этом участке, чтобы потом нанести мощный контрудар.
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на Радио NV заявил, что в Покровске уже почти не осталось людей.
Эксперт предположил, что для того, чтобы обойти Покровск врагу понадобится несколько месяцев.
Также аналитик напомнил, что Константиновка – это часть Краматорско-Славянской агломерации. После Покровска, Часового Яра следующей целью россиян именно будет наступление в сторону Краматорска.
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