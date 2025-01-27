Оккупанты решили перехитрить ВСУ: как РФ пытается захватить Покровск

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска изменили тактику боев возле Покровска. Они пытаются окружить город, а не атаковать в лоб. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.
Бои за Покровск. Фото из открытых источников
Спикер отметил, интенсивность атак на Покровском направлении не уменьшилась, а совсем наоборот. Сейчас на Покровское направление приходится чуть ли не половина боестолкновений вообще на фронте.
Под самым Покровском ситуация следующая – там большое количество малых боестолкновений. Потому что россияне пытаются малыми группами заходить и окружать город с западной стороны. Стоит заметить, что российские штурмы возле города не такие большие, но их значительное количество.
Он считает, что это впервые россияне начали воевать "по науке".
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Также издание "Комментарии" сообщало – готовы ли оккупанты уже в лоб штурмовать Покровск: ждать ли большого прорыв от РФ.
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