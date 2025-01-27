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Оккупанты решили перехитрить ВСУ: как РФ пытается захватить Покровск

Россияне кардинально изменили тактику под Покровском

сегодня, 13:16
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска изменили тактику боев возле Покровска. Они пытаются окружить город, а не атаковать в лоб. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.

Оккупанты решили перехитрить ВСУ: как РФ пытается захватить Покровск

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Спикер отметил, интенсивность атак на Покровском направлении не уменьшилась, а совсем наоборот. Сейчас на Покровское направление приходится чуть ли не половина боестолкновений вообще на фронте.

Под самым Покровском ситуация следующая – там большое количество малых боестолкновений. Потому что россияне пытаются малыми группами заходить и окружать город с западной стороны. Стоит заметить, что российские штурмы возле города не такие большие, но их значительное количество.

"Россияне не идут на него в лоб. И когда я упоминал, что Покровск частично является свидетельством того, что у россиян может уменьшаться ресурс — это именно потому, что на все города до этого они шли просто в лоб", — рассказал Трегубов.

Он считает, что это впервые россияне начали воевать "по науке".

"Они впервые начали воевать не просто лобовыми волнами, а с попыткой охвата, с попытками обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Вот именно это мы видим под Покровском", — сказал спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие шансы у ВСУ удержать Покровск: если город падет, куда выдвинутся оккупанты.

Также издание "Комментарии" сообщало – готовы ли оккупанты уже в лоб штурмовать Покровск: ждать ли большого прорыв от РФ.




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