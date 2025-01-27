DeepState показал новую карту: у РФ стало еще больше захваченных территорий

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 27 января сообщили о продвижении российских захватчиков в Торецке и возле Андреевки и Новоелизаветовки в Донецкой области.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Отметим, ранее аналитики DeepState уже сообщали об очередной попытке России пойти в наступление на поселок Елизаветовка в Донецкой области. Однако тогда попытка россиян потерпела крах, несмотря на использование танка и другой военной техники.
Как сообщали в DeepState, отражен очередной накат на Елизаветовку, до которой так никто и не доехал.
Также были уничтожены и другие объекты оккупантов, которые предпринимали попытку наступления.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.
Военные аналитики зафиксировали, что российские оккупанты продвинулись возле Большой Новоселки, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.
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