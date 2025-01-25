Россияне прорвались вперед: в DeepState показали карту с новыми захваченными территориями

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 25 января мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Торецке и еще трех населенных пунктах в Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

"Враг продвинулся в Торецке, у Надиевки, Дачного и Сухих Ялов", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, ранее в DeepState сообщали, что российские захватнические войска продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе.

Военные аналитики зафиксировали, что российские оккупанты продвинулись возле Большой Новоселки, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявляет, что готов к переговорам с США по завершению войны в Украине и в то же время Москва намекает, что цель войны неизменна. Кремль хочет капитуляции Украины. С такими капитуляционными требованиями Путина Запад должен дать ему понять, что он либо покинет Украину по собственному желанию, либо его уберут. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "The Hill".

Американский полковник в отставке Джонатан Мир и эксперт по вопросам безопасности Марк Тот напоминают, что Путин выразил "двойную позицию", когда заявил, что "готов к переговорам с США по войне в Украине", но в то же время продолжал настаивать на полной капитуляции Украины. Впоследствии во время заседания Совбеза вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он "подтвердил готовность России участвовать в мирных переговорах с США". Тем не менее, добавил, что любое мирное урегулирование должно "устранить первопричины" войны в Украине.



