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Россияне прорвались вперед: в DeepState показали карту с новыми захваченными территориями

DeepState фиксирует, что россияне вновь продвинулись в Торецке

25 января 2025, 07:06 comments1041
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 25 января мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Торецке и еще трех населенных пунктах в Донецкой области.

Россияне прорвались вперед: в DeepState показали карту с новыми захваченными территориями

Наступление России. Фото: DeepState

По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

"Враг продвинулся в Торецке, у Надиевки, Дачного и Сухих Ялов", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, ранее в DeepState сообщали, что российские захватнические войска продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе.

Военные аналитики зафиксировали, что российские оккупанты продвинулись возле Большой Новоселки, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21140
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