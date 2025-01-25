Запад должен дать понять Путину, что у него теперь всего два варианта: детали

Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что готов к переговорам с США по завершению войны в Украине и в то же время Москва намекает, что цель войны неизменна. Кремль хочет капитуляции Украины. С такими капитуляционными требованиями Путина Запад должен дать ему понять, что он либо покинет Украину по собственному желанию, либо его уберут. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "The Hill".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американский полковник в отставке Джонатан Мир и эксперт по вопросам безопасности Марк Тот напоминают, что Путин выразил "двойную позицию", когда заявил, что "готов к переговорам с США по войне в Украине", но в то же время продолжал настаивать на полной капитуляции Украины. Впоследствии во время заседания Совбеза вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он "подтвердил готовность России участвовать в мирных переговорах с США". Тем не менее, добавил, что любое мирное урегулирование должно "устранить первопричины" войны в Украине.

При этом авторы публикации отмечают, "кроме оккупации 18% территории Украины и ядерного арсенала, у Путина мало рычагов влияния": его армия за три года понесла большие потери, он был вынужден обращаться в Иран и Северную Корею за оружием и военными, экономика России находится на грани краха, а российское влияние слабеет с падением режима Башара Асада в Сирии.

"У него (Путина – ред.) нет выигрышной комбинации, и ему не следует продолжать какие-либо меры по сохранению лица. Посланием Трампа к Путину должно быть: покиньте Украину, иначе рискуйте потерять свою армию и свою страну", — говорится в статье.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США и уже успел сделать ряд заявлений, активно обсуждающих СМИ. В частности, новый президент США подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "скорее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. При этом многих удивило то, что во время своего выступления президент вспомнил Панаму, Китай, Мексику, Израиль и даже Марс, но Украина и Россия остались без внимания. Какие выводы можно сделать от первых заявлений Трампа как нового президента США и его администрации? Что они значат для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



