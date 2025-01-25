Никто и не доехал: DeepState заявил о новой попытке наката армии РФ на Елизаветовку

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Slava Kot
Мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об очередной попытке России пойти в наступление на поселок Елизаветовка в Донецкой области. Однако попытка россиян потерпела крах, несмотря на использование танка и другой военной техники.
Карта DeepState
Как сообщает DeepState, отражен очередной накат на Елизаветовку, до которой так никто и не доехал.
Также были уничтожены и другие объекты оккупантов, которые предпринимали попытку наступления.
ВВТ – это общее название для всего арсенала средств, используемых для ведения войны. От танков и самолетов к беспилотникам и радиолокационным станциям – все это объединяется под общей аббревиатурой "вооружение и военная техника".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в DeepState показали карту с новыми захваченными территориями, где россияне прорвались вперед.
Также "Комментарии" писали, что Россия передала более 750 тел погибших, большинство из которых из Донецкого направления. Из моргов Украины в РФ было отправлено – 34. Военный объяснил, почему Москва отдает больше тел погибших во время обменов. По его словам, это связано с тем, что Украина почти по всем фронтам отступает, "поэтому логично, что наши погибшие остаются на захваченных территориях".
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