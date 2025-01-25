Никто и не доехал: DeepState заявил о новой попытке наката армии РФ на Елизаветовку

Мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об очередной попытке России пойти в наступление на поселок Елизаветовка в Донецкой области. Однако попытка россиян потерпела крах, несмотря на использование танка и другой военной техники.

Карта DeepState

Как сообщает DeepState, отражен очередной накат на Елизаветовку, до которой так никто и не доехал.

"Сегодня утром враг из Воздвиженки пытался заехать в Елизаветовку, потеряв по меньшей мере 10 ВВТ. Сначала двигался танк, задача которого была пробить маршрут, но был поражен. После этого из Воздвиженки выдвинулось 9 ВВТ врага, из которых 6 уничтожены сразу, а 3 поражены под время отката", — пишет DeepState.

Также были уничтожены и другие объекты оккупантов, которые предпринимали попытку наступления.

"Кроме того, были уничтожены по меньшей мере 2 мотопедика, которые двигались в другой стороне села", — отметили в DeepState.

ВВТ – это общее название для всего арсенала средств, используемых для ведения войны. От танков и самолетов к беспилотникам и радиолокационным станциям – все это объединяется под общей аббревиатурой "вооружение и военная техника".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в DeepState показали карту с новыми захваченными территориями, где россияне прорвались вперед.

Также "Комментарии" писали, что Россия передала более 750 тел погибших, большинство из которых из Донецкого направления. Из моргов Украины в РФ было отправлено – 34. Военный объяснил, почему Москва отдает больше тел погибших во время обменов. По его словам, это связано с тем, что Украина почти по всем фронтам отступает, "поэтому логично, что наши погибшие остаются на захваченных территориях".