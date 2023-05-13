Война будет доведена до верного конца: у Зеленского отреагировали на новый пакет помощи от Германии

Страны-партнеры демонстративно помогают Украине и декларируют крупные пакеты оборонной помощи. Лидеры Европы уже не боятся России и демонстрируют это открыто. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Государства декларируют крупные пакеты оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример — немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", — написал Михаил Подоляк.

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Как отметил советник главы Офиса президента, ответные шаги указывают на то, что: война будет доведена до верного конца; Российская Федерация обязательно проигрывает и сядет на скамью исторического позора; Российская Федерация больше никого не пугает; только предоставление оружия Украине позволит миру вернуться к предполагаемому и стабильному развитию.

Стоит отметить, что сегодня, 13 мая, Германия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму более 2,7 млрд. евро.

В частности, в пакет помощи входят: 20 бронетранспортеров Marder; 30 танков Leopard 1; 18 колесных гаубиц; 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM; 12 пусковых установок IRIS-T SLS; сотни управляемых ракет для вышеупомянутых систем; 15 Gepard; большое количество боеприпасов.

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