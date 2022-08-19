Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова: Данилов сделал заявление по Крыму

Вопрос демилитаризация и деоккупации Крыма – это не тема для разговоров на будущее, а вопрос, который стоит на повестке дня сегодня. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО также обратился к коллаборантам в Крыму с призывом не усугублять себе ситуацию и попытаться смягчить себе приговор. Это, по словам Данилова можно сделать, если пойти на сотрудничество с украинскими властями, указав ВСУ точное расположение военных объектов страны-агрессора в Крыму.

По словам Алексея Данилова, Крым – такая же территория Украины, как и другие города, которые сегодня в оккупации. Поэтому в повестке дня стоит вопрос о демилитаризации, а также о деоккупации крымского полуострова. В этом могут поспособствовать крымские коллаборанты, если вовремя одумаются.

Стоит отметить, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может рассмотреть на переговорах с Россией только один вопрос – полное восстановление территориальной целостности страны в тех границах, что были в 1991 году, включая Крым и Донбасс. Другие разговоры для украинской стороны есть неприятными.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Украиной и РФ: почему об этом снова начали говорить – когда они могут состояться.

Также издание "Комментарии" сообщало — итоги переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерриша: о чем договорились – что могло остаться за кулисами.

"Комментарии" писали ранее - Эрдоган озвучил свое предложение Зеленскому по встрече с Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!