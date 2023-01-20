Вопрос дней или недель: у Зеленского заинтриговали заявлением об усилении поддержки Украины

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Кравцев Сергей
Судьба Европы решается на территории Украины. Это уже поняли многие европейский страны. И спустя дни, возможно. Недели, это поймут лидеры Европы, такие, как Германия. Тогда можно ожидать действительно беспрецедентную военную поддержку Украины в войне против страны-агрессора. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП отметил, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия готовы отдать все Украине, потому что понимают, что судьба Европы решается именно на границах Украины. И именно здесь закончится эта война, и именно здесь можно локализовать войну, не допустить ее масштабирование. Европейцы прекрасно видят, что происходит на территории Украины, чего на самом деле добивается агрессор.
Отметим, Украина не зря постоянно апеллирует именно к Германии в вопросе поставки новейшего западного вооружения. ВСУ крайне необходимо укрепиться за счет получения танков немецкого производства Leopard 2, но эту технику Киев не может получить именно из-за отказа Берлина. Не могут эти танки передать и другие страны, потому как нужно согласие страны-производителя. То есть, все снова упирается в решение Германии.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в США лаконично объяснили, почему отказываются передать Украине танки Abrams.
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