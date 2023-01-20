Вопрос дней или недель: у Зеленского заинтриговали заявлением об усилении поддержки Украины

Судьба Европы решается на территории Украины. Это уже поняли многие европейский страны. И спустя дни, возможно. Недели, это поймут лидеры Европы, такие, как Германия. Тогда можно ожидать действительно беспрецедентную военную поддержку Украины в войне против страны-агрессора. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия готовы отдать все Украине, потому что понимают, что судьба Европы решается именно на границах Украины. И именно здесь закончится эта война, и именно здесь можно локализовать войну, не допустить ее масштабирование. Европейцы прекрасно видят, что происходит на территории Украины, чего на самом деле добивается агрессор.

"Это понимание уже есть, осталось, чтобы это поняли лидеры крупных стран Европы, включая Германию. Это вопрос дней или недель", – считает Михаил Подоляк.

Отметим, Украина не зря постоянно апеллирует именно к Германии в вопросе поставки новейшего западного вооружения. ВСУ крайне необходимо укрепиться за счет получения танков немецкого производства Leopard 2, но эту технику Киев не может получить именно из-за отказа Берлина. Не могут эти танки передать и другие страны, потому как нужно согласие страны-производителя. То есть, все снова упирается в решение Германии.

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