Военный рассказал, почему россияне расстреливают украинских военнопленных в Авдеевке

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Slava Kot
В сеть попало несколько видео, где российские солдаты расстреливают сдаваемых в плен украинских военных. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык объясняет подобные действия попыткой россиян спровоцировать Украину расстреливать российских пленных.
Россияне расстреляли украинских военнопленных в Авдеевке. Фото из открытых источников
Виктор Бурлик в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что, несмотря на расстрелы россиян украинских военнопленных, бойцы ВСУ берут в плен российских солдат.
Как объясняет украинский военнослужащий, россияне хотят спровоцировать Украину на расстрел пленных, потому что россияне готовы сдаться в плен и количество военнопленных РФ в Украине растет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 110-й Бригаде объяснили скандальную ситуацию с выходом из Авдеевки. Рассказали, почему оставили украинских солдат, которые впоследствии вместо попадания в плен были расстреляны российскими солдатами.
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