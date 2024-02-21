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Военный рассказал, почему россияне расстреливают украинских военнопленных в Авдеевке

Боец ВСУ назвал возможные причины, по которым россияне казнили украинских военнопленных в Авдеевке.

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попало несколько видео, где российские солдаты расстреливают сдаваемых в плен украинских военных. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык объясняет подобные действия попыткой россиян спровоцировать Украину расстреливать российских пленных.

Военный рассказал, почему россияне расстреливают украинских военнопленных в Авдеевке

Россияне расстреляли украинских военнопленных в Авдеевке. Фото из открытых источников

Виктор Бурлик в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что, несмотря на расстрелы россиян украинских военнопленных, бойцы ВСУ берут в плен российских солдат.

"Недавно в соцсетях было видео, как враг пытался закрепиться в окрестностях Роботиного, но наши ребята взяли около 6 военных РФ в плен. К ним не было применено никакого насилия, их спокойно забрали в плен", — говорит Бурлик.

Как объясняет украинский военнослужащий, россияне хотят спровоцировать Украину на расстрел пленных, потому что россияне готовы сдаться в плен и количество военнопленных РФ в Украине растет.

"Возможно враг понимает, что его штурмовики будут сдаваться. И для того, чтобы был пропорциональный ответ со стороны украинцев, россияне и расстреляли наших военнопленных. Потому что количество желающих сдаться в плен со стороны россиян растет. Россияне хотят, чтобы мы обращались с их пленными так же, как и они", — сказал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 110-й Бригаде объяснили скандальную ситуацию с выходом из Авдеевки. Рассказали, почему оставили украинских солдат, которые впоследствии вместо попадания в плен были расстреляны российскими солдатами.

Также "Комментарии" писали, что в Украине предложили обменять останки Столыпина на украинских пленников.



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Источник: https://t.me/espresotb/88703
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