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Военный рассказал об утешительных новостях из Авдеевки. Что смогли сделать ВСУ

Майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Freedom заявил, что Силы обороны сумели остановить активное продвижение оккупантов в районе Авдеевки, передает портал «Комментарии»

сегодня, 19:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Цехоцкий, населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское, находящиеся вблизи захваченной россиянами Авдеевки, на данный момент остаются основным направлением вражеского удара. Задача врага, зайти в эти населенные пункты, закрепиться, захватить, а затем дальше двинуться в сторону Покровского.

Военный рассказал об утешительных новостях из Авдеевки. Что смогли сделать ВСУ

Война в Украине

При этом офицер сообщил, что Силы обороны смогли остановить активное продвижение врага на этом направлении. По его словам, энтузиазм окупантов после захвата Авдеевки уже несколько остыл.

"И как бы их много ни было, их убивают каждый день, каждую ночь... Любая техника, которая появляется на поле боя — мы ее уничтожаем",
– сказал офицер.

Кроме того, он рассказал, что из перехваченных разговоров окупантов становится понятно, что позади их наступающих штурмовых групп стоят заградительные отряды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению ветерана АТО Евгения Дикого вблизи населенных пунктов Тоненько, Орловка, Бердичи ситуация более чем угрожающая . На этих территориях нет должным образом подготовленных линий обороны, а ВСУ пытаются использовать водохранилище. Дикий прогнозирует, что оккупанты попытаются прорвать оборону на этой линии. Как результат, под угрозой оккупации окажется Курахово, которое является ключом к вторжению в Угледар.

Вместе с тем, спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил, что после ухода из Авдеевки военные проводят оборонную операцию на линии Тоненько, Орловка, Бердичи. По его словам, на этих территориях Силам обороны помогает, в первую очередь, рельеф из каскада водохранилищ.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_-3p5n8GBtY
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