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Военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год войны

Украинский боец назвал мотивацию российских солдат на войне в Украине. Также он заметил негативные тенденции украинского общества на третий год войны.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Нацгвардиец Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" рассказал, что украинцы стали забывать о военных и меньше помогают армии на третий год войны. Курилович также отметил мотивацию российских солдат на войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год войны

Украинский военный Дмитрий Курилович. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Куриловича, у россиян на войне есть две основные мотивационные причины идти в бой.

"Одни пришли уничтожать, их мотивация – разворовывать и убивать. Другие боятся не выполнять приказы и свои же их расстреляют", — считает военный-нацгвардиец.

Украинский боец указывает, что если бы россияне взяли 300-400 тысяч оккупантов, погибших в Украине и направили их на Москву, то могли бы остановить войну. Однако, по словам Куриловича, россияне боятся полицейских и попасть в тюрьму, но не против погибнуть на войне в Украине.

"Дронго" также отметил тенденции в украинском обществе, которое начинает возвращаться к обычному образу жизни и не замечает войны.

"Большинство людей забывают о военных. Третий год война, и большинство людей уже забыли, что это такое. Когда началась война, люди выкладывали все, что у них есть, чтобы помочь армии. Сейчас ходят в клубы, на вечеринки", — говорит Дмитрий Курилович.

Дмитрий Курилович присоединился к войску в 2014 году как доброволец. С начала полномасштабного вторжения России участвовал в военных действиях в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Сейчас проходит реабилитацию после ранений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный предлагает дать разрешение украинским солдатам ловить уклонистов.

Также "Комментарии" писали о тяжелораненом военном, который рассказал, чего никогда нельзя говорить солдату, вернувшемуся с фронта.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3841966-vijskovij-rozpoviv-cim-motivovanij-vorog-i-pro-so-zabuvaut-ukrainci.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:32

Що це таке? Занадто багато грошей надійшло в Україну і розікрадено. Багато банально байдужі до не їх до чужих юдейських розбірок. Багато зробили запаси розпиляної зброї і ждуть. То що синку, допомогло тобі майбутнє засноване на нацпам'яті?


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