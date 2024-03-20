Военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год войны

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Slava Kot
Нацгвардиец Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" рассказал, что украинцы стали забывать о военных и меньше помогают армии на третий год войны. Курилович также отметил мотивацию российских солдат на войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Украинский военный Дмитрий Курилович. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия Куриловича, у россиян на войне есть две основные мотивационные причины идти в бой.
Украинский боец указывает, что если бы россияне взяли 300-400 тысяч оккупантов, погибших в Украине и направили их на Москву, то могли бы остановить войну. Однако, по словам Куриловича, россияне боятся полицейских и попасть в тюрьму, но не против погибнуть на войне в Украине.
"Дронго" также отметил тенденции в украинском обществе, которое начинает возвращаться к обычному образу жизни и не замечает войны.
Дмитрий Курилович присоединился к войску в 2014 году как доброволец. С начала полномасштабного вторжения России участвовал в военных действиях в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Сейчас проходит реабилитацию после ранений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный предлагает дать разрешение украинским солдатам ловить уклонистов.
Также "Комментарии" писали о тяжелораненом военном, который рассказал, чего никогда нельзя говорить солдату, вернувшемуся с фронта.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 11:32
Що це таке? Занадто багато грошей надійшло в Україну і розікрадено. Багато банально байдужі до не їх до чужих юдейських розбірок. Багато зробили запаси розпиляної зброї і ждуть. То що синку, допомогло тобі майбутнє засноване на нацпам'яті?