Военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год войны

Нацгвардиец Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" рассказал, что украинцы стали забывать о военных и меньше помогают армии на третий год войны. Курилович также отметил мотивацию российских солдат на войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Украинский военный Дмитрий Курилович. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Куриловича, у россиян на войне есть две основные мотивационные причины идти в бой.

"Одни пришли уничтожать, их мотивация – разворовывать и убивать. Другие боятся не выполнять приказы и свои же их расстреляют", — считает военный-нацгвардиец.

Украинский боец указывает, что если бы россияне взяли 300-400 тысяч оккупантов, погибших в Украине и направили их на Москву, то могли бы остановить войну. Однако, по словам Куриловича, россияне боятся полицейских и попасть в тюрьму, но не против погибнуть на войне в Украине.

"Дронго" также отметил тенденции в украинском обществе, которое начинает возвращаться к обычному образу жизни и не замечает войны.

"Большинство людей забывают о военных. Третий год война, и большинство людей уже забыли, что это такое. Когда началась война, люди выкладывали все, что у них есть, чтобы помочь армии. Сейчас ходят в клубы, на вечеринки", — говорит Дмитрий Курилович.

Дмитрий Курилович присоединился к войску в 2014 году как доброволец. С начала полномасштабного вторжения России участвовал в военных действиях в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Сейчас проходит реабилитацию после ранений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный предлагает дать разрешение украинским солдатам ловить уклонистов.

Также "Комментарии" писали о тяжелораненом военном, который рассказал, чего никогда нельзя говорить солдату, вернувшемуся с фронта.