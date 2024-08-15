Как Украине удалось совершить прорыв границы в Курской области: что помогло получить оперативную внезапность

Украина 6 августа начала неожиданное наступление на территорию России, в ходе которой взяла несколько десятков населенных пунктов под свой контроль. Военный аналитик и старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как в условиях современной войны Украина смогла создать оперативную внезапность и неожиданно атаковать территорию России.



Наступление Украины на Курскую область. Фото из открытых источников

Война в Украине распространила мнение, что современная прозрачность поля боя больше не позволяет добиться оперативной внезапности. Как указывает Игаль Левин, это было связано с тем, что в прошлом веке не существовало вездесущих беспилотников. Именно дроны, а также российская агентура не позволяли сконцентрировать украинские войска незаметно в Сумской области. Несмотря на это, Украине удалось совершить прорыв, который, по мнению Левина, указывает, что одной из причин этого стала секретность планирования.

"Я убежден, что, во-первых, о планах украинского наступления знали единицы. Вероятно, Сырский и приближенные к нему люди. Допускаю, что даже Зеленский и ОП не знали точного плана, а могли спустить Сырскому установку на проведение какой-либо успешной наступательной операции, но без подробностей. Подробности знал только он сам", — считает Левин.

Военный аналитик также указывает на показания солдат, узнавших об операции буквально за сутки до ее начала. По словам израильского военного, этого времени недостаточно, чтобы отреагировала российская агентура. А концентрация бронетехники, логистики и инженерных средств произошла по принципу тактики перебрасывания войск в другие места.

Так солдаты, которые сейчас находятся в Курской области, рассказывали за неделю до наступления, что их отправят на юг, на усиление сложных участков. Левин указывает, что другой младший офицер говорил за пару недель до военной операции на территории РФ, что у них начала мелькать информация о "крепости Покровск" и что командование бросит туда абсолютно все резервы.

"С большой долей вероятности все это циркулировало не само по себе, а являлось частью крупного плана. Сырский и еще несколько высших офицеров, разрабатывая этот план, позаботились не только об информационной тишине, но и о создании иллюзии, что все силы будут направлены на юг, а отправляющиеся в Сумскую область готовятся защищать ее от якобы еще одного российского наступления. В последний момент вуаль сбросили, и операции дали зеленый свет, вплоть до того, что некоторые отправлявшиеся на юг подразделения буквально развернули на ходу, опрокинув их в Сумскую область", — анализирует Игаль Левин.

По его словам, помимо захваченных десятков российских населенных пунктов и сотен пленных армии РФ, Украина также доказала, что оперативная внезапность возможна и зависит не от технологий, а от командного гения, слаженности, организации и умения в искусстве войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине хватило всего трех выстрелов, чтобы разрушить защитную линию России в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия готова "отдать" Украине 45-километровую зону в Курской области.