Военный после СОЧ удивил своим решением: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Военнослужащий, вернувшийся на военную службу после СОЧ, обратился в Конституционный Суд Украины с жалобой на положение Уголовного процессуального кодекса. Об этом написал в соцсети военнослужащий Сергей Гнездилов.
После СОЧ военный обратился в Конституционный Суд. Фото из открытых источников
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Ранее "Комментарии" писали — президент Владимир Зеленский предложил 18-24-летним мужчинам, действительно, очень хорошие условия для того, чтобы они подписали контракт и пошли на фронт, говорит военный Кирилл Сазонов, который занимается рекрутингом для своей бригады.
По его словам, самое главное условие, которое позволит привлечь молодежь в армию – это подписание контракта на год, плюс одноразовая выплата в миллион гривен.
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