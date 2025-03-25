Военный после СОЧ удивил своим решением: о чем идет речь

Военнослужащий, вернувшийся на военную службу после СОЧ, обратился в Конституционный Суд Украины с жалобой на положение Уголовного процессуального кодекса. Об этом написал в соцсети военнослужащий Сергей Гнездилов.

После СОЧ военный обратился в Конституционный Суд. Фото из открытых источников

"Я обращаюсь в Конституционный Суд с конституционными жалобами на дискриминационные нормы УПК о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих. Именно по этим нормам законодательства меня безальтернативно удерживали в гауптвахте, а тысячи других военных по различным статьям (нет, не только СЗЧ или натянутое на глобус дезертирство) продолжают находиться за решеткой, пока продолжается расследование их возможного преступления или досудебное расследование", — написал он.

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Ранее "Комментарии" писали — президент Владимир Зеленский предложил 18-24-летним мужчинам, действительно, очень хорошие условия для того, чтобы они подписали контракт и пошли на фронт, говорит военный Кирилл Сазонов, который занимается рекрутингом для своей бригады.

По его словам, самое главное условие, которое позволит привлечь молодежь в армию – это подписание контракта на год, плюс одноразовая выплата в миллион гривен.

"Именно реальный срок контракта сейчас все потенциальные рекруты называют главным условием своего согласия. Год отвоевал — можешь увольняться. Как показывает опыт моих побратимов по АТО, большинство продлевает контракт. Или уходит и через полгода возвращается. Миллион подъемных тоже внушительно. Только их нельзя выплачивать сразу, а то рискуем получить целый класс сзчшников-миллионеров. Но это детали. Идея рабочая", — говорит Сазонов.



