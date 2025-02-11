Можем получить армию миллионеров-СЗЧшников: детали президентской инициативы

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский предложил 18-24-летним мужчинам, действительно, очень хорошие условия для того, чтобы они подписали контракт и пошли на фронт, говорит военный Кирилл Сазонов, который занимается рекрутингом для своей бригады.
Мобилизация с 18 лет
По его словам, самое главное условие, которое позволит привлечь молодежь в армию – это подписание контракта на год, плюс одноразовая выплата в миллион гривен.
По его словам, если этот рецепт хорошо заработает, то можно расширить его на другие категории по возрасту и на иностранцев. Он убежден, что эта схема лучше мобилизации аватаров или потенциальных сзчшников.
По его словам, это честные и справедливые вопросы и власти на них придется отвечать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский пообещал особые условия для мужчин 18-24 лет, которые пойдут служить на фронт. При этом эксперты считают, что в этом предложении главы государства нет логики.
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