Можем получить армию миллионеров-СЗЧшников: детали президентской инициативы

Президент Владимир Зеленский предложил 18-24-летним мужчинам, действительно, очень хорошие условия для того, чтобы они подписали контракт и пошли на фронт, говорит военный Кирилл Сазонов, который занимается рекрутингом для своей бригады.

Мобилизация с 18 лет

По его словам, самое главное условие, которое позволит привлечь молодежь в армию – это подписание контракта на год, плюс одноразовая выплата в миллион гривен.

"Именно реальный срок контракта сейчас все потенциальные рекруты называют главным условием своего согласия. Год отвоевал — можешь увольняться. Как показывает опыт моих побратимов по АТО, большинство продлевает контракт. Или уходит и через полгода возвращается. Миллион подъемных тоже внушительно. Только их нельзя выплачивать сразу, а то рискуем получить целый класс сзчшников-миллионеров. Но это детали. Идея рабочая", — говорит Сазонов.

По его словам, если этот рецепт хорошо заработает, то можно расширить его на другие категории по возрасту и на иностранцев. Он убежден, что эта схема лучше мобилизации аватаров или потенциальных сзчшников.

"Ну и ключевой вопрос, который мне сразу задали побратимы. Все супер, все классно, но! А как быть с нами? С теми, кто пошел добровольцем раньше. Или с нашими побратимами, которые пришли по мобилизации и воюют не хуже — как быть? Если у кого-то условия лучше, контракт на год и лям сверху — может, пусть они воюют, а мы на третей линии будем?" — говорит Сазонов.

По его словам, это честные и справедливые вопросы и власти на них придется отвечать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский пообещал особые условия для мужчин 18-24 лет, которые пойдут служить на фронт. При этом эксперты считают, что в этом предложении главы государства нет логики.