logo

BTC/USD

97507.77

ETH/USD

2672.65

LTC/USD

128.08

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине раскритиковали инициативу президента по привлечению в армию 18-летних
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине раскритиковали инициативу президента по привлечению в армию 18-летних

Президент Зеленский предложил 18-летним мужчинам особые условия для подписания контракта

сегодня, 12:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали новой инициативы, предусматривающей возможность заключения годовых контрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Впрочем, как заявил в эфире 24 канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, в этом вопросе очень важно обеспечить равные условия для всех военнослужащих.

В Украине раскритиковали инициативу президента по привлечению в армию 18-летних

Мобилизация с 18 лет

По его убеждению, любые меры по привлечению граждан в армию могут иметь положительный эффект, но они должны быть тщательно продуманы. В частности, предложение заключать контракты с молодежью, еще не достигшей мобилизационного возраста, вызывает определенные сомнения.

"Я не знаю, потому что здесь президент говорит, что нельзя трогать наших детей до 25 лет. А дальше говорит, что уже можно. Здесь нет логики", – заметил Лакийчук.

Кроме того, эксперт указал на потенциальные проблемы с равенством условий службы. Например, 24-летний контрактник может иметь гораздо лучшие условия, чем 26-летний военный, также подписавший контракт. Такая ситуация может повлечь за собой напряженность в военных подразделениях.

Также Лакийчук подчеркнул, что все военнослужащие, независимо от способа их привлечения в армию, должны иметь равные права, льготы и финансовое обеспечение. Это касается и контрактников, и мобилизованных.

По его словам, если военнослужащий мобилизован, он не должен получать ниже денежное довольствие, чем контрактник, ведь они выполняют одинаковые задачи. Такой подход будет способствовать единству в армии, добавил эксперт .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская молодежь, которая подпишет контакт с ВСУ в возрасте 18-24 лет, получит гонорар в один миллион гривен в год. Также молодые люди гарантируют поступление в университет без экзаменов и спецусловия ипотеки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-18-rokiv-shho-peredbachayut-odnorichni-kontrakti_n2750353
Теги:

Новости

Все новости