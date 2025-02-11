В Украине раскритиковали инициативу президента по привлечению в армию 18-летних

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали новой инициативы, предусматривающей возможность заключения годовых контрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Впрочем, как заявил в эфире 24 канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, в этом вопросе очень важно обеспечить равные условия для всех военнослужащих.

Мобилизация с 18 лет

По его убеждению, любые меры по привлечению граждан в армию могут иметь положительный эффект, но они должны быть тщательно продуманы. В частности, предложение заключать контракты с молодежью, еще не достигшей мобилизационного возраста, вызывает определенные сомнения.

"Я не знаю, потому что здесь президент говорит, что нельзя трогать наших детей до 25 лет. А дальше говорит, что уже можно. Здесь нет логики", – заметил Лакийчук.

Кроме того, эксперт указал на потенциальные проблемы с равенством условий службы. Например, 24-летний контрактник может иметь гораздо лучшие условия, чем 26-летний военный, также подписавший контракт. Такая ситуация может повлечь за собой напряженность в военных подразделениях.

Также Лакийчук подчеркнул, что все военнослужащие, независимо от способа их привлечения в армию, должны иметь равные права, льготы и финансовое обеспечение. Это касается и контрактников, и мобилизованных.

По его словам, если военнослужащий мобилизован, он не должен получать ниже денежное довольствие, чем контрактник, ведь они выполняют одинаковые задачи. Такой подход будет способствовать единству в армии, добавил эксперт .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская молодежь, которая подпишет контакт с ВСУ в возрасте 18-24 лет, получит гонорар в один миллион гривен в год. Также молодые люди гарантируют поступление в университет без экзаменов и спецусловия ипотеки.



