«Расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ»: что известно

Ru-пропагандисты распространяют очередное постановочное видео, якобы демонстрирующее расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, заявляя, что это фейк.

Иллюстративное фото

"На самом деле у этого инцидента нет никаких подтверждений, видео распространяется исключительно пропагандистскими ресурсами и имеет признаки постановочного. Так, съемка сделана таким образом, чтобы невозможно было идентифицировать место и действующих лиц, а люди на видео ведут себя неестественно", – пишут в ЦПД.

Центр уже неоднократно фиксировал подобные постановочные видео с участием украинских военных и сообщал, что к их производству причастна студия "Крылья", связанная с Минобороны РФ, и подрядчики, касающиеся "Новороссия тв", а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ.

Цель таких фейков – дискредитация и деморализация Вооруженных сил Украины, отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Минобороны РФ пишет, что "ВСУ обстреляли автоколонну миссии МАГАТЭ". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это постановка, для съемки которой россияне использовали внедорожники УАЗ "Патриот" белого цвета и "флаг ООН".

В Центре отмечают, что на российских автомобилях отсутствуют маркировки, которые использует миссия МАГАТЭ для обозначения своего присутствия – UN/IAEA. "К тому же члены миссии МАГАТЭ передвигаются исключительно на белых бронированных Toyota Land Cruiser с символикой ООН. Отметим, именно российские оккупанты продолжают саботаж ротации миссии МАГАТЭ, что создает риски катастрофы на ЗАЭС", – говорится в сообщении Центра.