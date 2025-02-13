«Расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ»: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Ru-пропагандисты распространяют очередное постановочное видео, якобы демонстрирующее расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, заявляя, что это фейк.
Иллюстративное фото
Центр уже неоднократно фиксировал подобные постановочные видео с участием украинских военных и сообщал, что к их производству причастна студия "Крылья", связанная с Минобороны РФ, и подрядчики, касающиеся "Новороссия тв", а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ.
Цель таких фейков – дискредитация и деморализация Вооруженных сил Украины, отмечают в ЦПД.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Минобороны РФ пишет, что "ВСУ обстреляли автоколонну миссии МАГАТЭ". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это постановка, для съемки которой россияне использовали внедорожники УАЗ "Патриот" белого цвета и "флаг ООН".
В Центре отмечают, что на российских автомобилях отсутствуют маркировки, которые использует миссия МАГАТЭ для обозначения своего присутствия – UN/IAEA. "К тому же члены миссии МАГАТЭ передвигаются исключительно на белых бронированных Toyota Land Cruiser с символикой ООН. Отметим, именно российские оккупанты продолжают саботаж ротации миссии МАГАТЭ, что создает риски катастрофы на ЗАЭС", – говорится в сообщении Центра.
Новости