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«Расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ»: что известно

В ЦПД заявили, что видео имеет признаки постановочного

сегодня, 14:53
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Недилько Ксения

Ru-пропагандисты распространяют очередное постановочное видео, якобы демонстрирующее расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, заявляя, что это фейк.

«Расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ»: что известно

Иллюстративное фото

"На самом деле у этого инцидента нет никаких подтверждений, видео распространяется исключительно пропагандистскими ресурсами и имеет признаки постановочного. Так, съемка сделана таким образом, чтобы невозможно было идентифицировать место и действующих лиц, а люди на видео ведут себя неестественно", – пишут в ЦПД.

Центр уже неоднократно фиксировал подобные постановочные видео с участием украинских военных и сообщал, что к их производству причастна студия "Крылья", связанная с Минобороны РФ, и подрядчики, касающиеся "Новороссия тв", а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ.

Цель таких фейков – дискредитация и деморализация Вооруженных сил Украины, отмечают в ЦПД.

«Расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Минобороны РФ пишет, что "ВСУ обстреляли автоколонну миссии МАГАТЭ". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это постановка, для съемки которой россияне использовали внедорожники УАЗ "Патриот" белого цвета и "флаг ООН".

В Центре отмечают, что на российских автомобилях отсутствуют маркировки, которые использует миссия МАГАТЭ для обозначения своего присутствия – UN/IAEA. "К тому же члены миссии МАГАТЭ передвигаются исключительно на белых бронированных Toyota Land Cruiser с символикой ООН. Отметим, именно российские оккупанты продолжают саботаж ротации миссии МАГАТЭ, что создает риски катастрофы на ЗАЭС", – говорится в сообщении Центра.



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