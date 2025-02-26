Возвращение из СЗЧ: в Минобороны рассказали, сколько рапортов было подано за неделю

В течение последней недели через приложение "Армия+" рапорты на возвращение в войска подали более 300 военнослужащих, самовольно оставивших часть. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Возвращение из СЗЧ. Фото: из открытых источников

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СЗЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что согласно законодательству, есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", — рассказала она.

По ее словам, рапорт может быть отклонен в случае, если военнослужащий не прибыл в отделение военной службы правопорядка в течение 24 часов после его подачи или указал в документе недостоверные или неточные данные.

В то же время она отметила, что после отказа можно повторно подать рапорт, исправив все ошибки, поскольку государство и Вооруженные силы готовы принять таких военнослужащих обратно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ru-пропагандисты распространяют очередное постановочное видео, якобы демонстрирующее расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, заявляя, что это фейк.

"На самом деле у этого инцидента нет никаких подтверждений, видео распространяется исключительно пропагандистскими ресурсами и имеет признаки постановочного. Так, съемка сделана таким образом, чтобы невозможно было идентифицировать место и действующих лиц, а люди на видео ведут себя неестественно", – пишут в ЦПД.



