Военный отреагировал на идею премий за уничтоженную технику: очень сомнительный вопрос

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Slava Kot
Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность принять новый законопроект, по которому украинские бойцы получат премии за уничтоженную российскую технику. Костенко отмечает, что такую инициативу поддерживает Минобороны и военное командование.
Уничтоженный российский танк. Фото из открытых источников
По словам Романа Костенко, за уничтожение танка, САУ, ЗРК и РСЗО будет выплачиваться от 200 до 370 тыс. гривен. За ликвидацию бронетехники типа бронетранспортеров, БМП и других – от 10 до 100 тыс. гривен. Уничтожение крылатых и баллистических ракет оценивается в 100 тыс. А самым дорогим из списка стало уничтожение самолета или военного корабля – до 500 тыс. гривен.
Однако лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что премия за уничтоженную технику – это "очень сомнительный вопрос".
Лейтенант указывает, что инициатива положительна, однако украинская система к этому не готова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским.
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