Военный отреагировал на идею премий за уничтоженную технику: очень сомнительный вопрос

Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность принять новый законопроект, по которому украинские бойцы получат премии за уничтоженную российскую технику. Костенко отмечает, что такую инициативу поддерживает Минобороны и военное командование.



Уничтоженный российский танк. Фото из открытых источников

По словам Романа Костенко, за уничтожение танка, САУ, ЗРК и РСЗО будет выплачиваться от 200 до 370 тыс. гривен. За ликвидацию бронетехники типа бронетранспортеров, БМП и других – от 10 до 100 тыс. гривен. Уничтожение крылатых и баллистических ракет оценивается в 100 тыс. А самым дорогим из списка стало уничтожение самолета или военного корабля – до 500 тыс. гривен.

Однако лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что премия за уничтоженную технику – это "очень сомнительный вопрос".

"Я просто помню времена АТО, когда впервые вводилась эта инициатива, на первый взгляд это было реально круто, что-то новое, интересное, но потом оказалось что это только лишний головняк. Уничтожить – это будет 30% успеха, потом нужно доказать всеми правдами и неправдами, что именно ты уничтожил этот танчик и написать 10 000 рапортов, найти понятых и поделить премию на весь экипаж и поспорить со смежниками за подбитый танчик", — считает военный.

Лейтенант указывает, что инициатива положительна, однако украинская система к этому не готова.

"Может получиться как с распоряжением со времен АТО — документ по сути до сих пор действующий, то есть ребята могут получать за это деньги, но буквально всем впадло иметь с этим дело, зачем лишний геморр", — добавляет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским.

Также "Комментарии" писали о британском военном эксперте, который считает , что сегодня ситуация мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны в Украине.