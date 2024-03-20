Военный назвал три города, которые может потерять Украина

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Slava Kot
Украинский военный Юрий Маленок с позывным "Артист" рассказал о проблемах в армии, из-за которых Украина может потерять Харьков, Одессу и Днепр. По его словам, главной проблемой в современной украинской армии является "совдепия".
Украинский военный Юрий Маленок. Фото из открытых источников
В интервью для ТСН Юрий Маленок поделился проблемами украинской армии.
По словам военного, все должно идти на фронт, чтобы Украина могла отразиться и сохранить свои земли. Юрий Маленок указывает, что из-за некоторых решений Украина может потерять свои территории.
По его словам, за эти деньги можно было приобрести не менее 400 тыс. артиллерийских снарядов. В итоге Маленок риторически спрашивает: "Для чего нам дороги? Для того чтобы по новым дорогам снова россияне пошли на Киев?".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год полномасштабной войны в Украине. По его словам, украинцы перестали помогать армии и забывают о военных, а вместо этого ходят в клубы и на вечеринки.
Также "Комментарии" писали, что военный Андрей Смоленский, потерявший обе руки и зрение на войне в Украине, объяснил, чего никогда не следует говорить вернувшемуся с фронта солдату.
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