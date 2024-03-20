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Военный назвал три города, которые может потерять Украина

Украинский военный Юрий Маленок призвал к переменам в украинской армии. По его словам, все ресурсы должны идти на фронт, иначе Украина может потерять еще несколько городов.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный Юрий Маленок с позывным "Артист" рассказал о проблемах в армии, из-за которых Украина может потерять Харьков, Одессу и Днепр. По его словам, главной проблемой в современной украинской армии является "совдепия".

Военный назвал три города, которые может потерять Украина

Украинский военный Юрий Маленок. Фото из открытых источников

В интервью для ТСН Юрий Маленок поделился проблемами украинской армии.

"Надо убрать совдепию полностью, изменить… Не воровать. Отдавать все нужно ребятам полностью, все обеспечение", — сказал Маленок и добавил, что не нужно снабжать солдат и офицеров в тылу.

По словам военного, все должно идти на фронт, чтобы Украина могла отразиться и сохранить свои земли. Юрий Маленок указывает, что из-за некоторых решений Украина может потерять свои территории.

"Потому что мы можем и Харьков потерять, и Одессу, Днепр. У нас 17 млрд гривен осталось с прошлого года, якобы сэкономили. Они втулили это все в дороги", — говорит военный.

По его словам, за эти деньги можно было приобрести не менее 400 тыс. артиллерийских снарядов. В итоге Маленок риторически спрашивает: "Для чего нам дороги? Для того чтобы по новым дорогам снова россияне пошли на Киев?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год полномасштабной войны в Украине. По его словам, украинцы перестали помогать армии и забывают о военных, а вместо этого ходят в клубы и на вечеринки.

Также "Комментарии" писали, что военный Андрей Смоленский, потерявший обе руки и зрение на войне в Украине, объяснил, чего никогда не следует говорить вернувшемуся с фронта солдату.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7ARQgPFz3KQ&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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