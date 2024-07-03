Военный эмоционально объяснил, почему желает поражения так называемому «союзнику» Байдену

Помощник Госсекретаря по Европе Европы Джеймс О'Брайен заявил, что если российские оккупационные войска будут пытаться расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние. По словам О'Брайана, РФ теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ. Американский чиновник добавил, что приоритетом Соединенных Штатов было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".

Джо Байден

На такое заявление отреагировал военный Кирилл Сазонов.

"Мне просто интересно, до каких границ Путин должен "расширить фронт", чтобы нам так называемый "союзник" Байден позволил избивать в ответ?" – отметил Сазонов.

По его словам, выходит, что, по мнению Байдена, сейчас оккупанты недостаточно плохого сделали Украине.

"А нам на фронте и тем, кто помогает ВСУ по тылу, еще довольно легко? Не спрашивайте меня, почему я считаю Байдена плохим президентом Соединенных Штатов и желаю ему поражения. Потому отреагирую эмоционально и нецензурно", — сказал Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил , что в настоящее время США не изменили свою политику по использованию американского оружия для ударов по территории России. По его словам, дальнобойное оружие должно использоваться на украинской территории.

Кроме того, представитель Госдепа США рассказал при каких условиях Администрация Байдена позволит Украине наносить удары на расстояние более 100 км по территории России. По его словам, это произойдет, если Путин расширит фронт войны на Украине.

И все это происходит на фоне того, что Россия уже расширяет фронт, а ВСУ начинают терять позиции.





