Военный эксперт о тревожных событиях на фронте: ситуация мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны

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Slava Kot
Бывший советник Маргарет Тэтчер, военный эксперт Филипп Карбер рассказал об опасностях сегодняшней ситуации в войне в Украине. По его словам, ситуация на поле боя мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны России против Украины.
Украина на войне находится в сложной ситуации. Фото из открытых источников
Филипп Карбер в интервью изданию "Голос Америки" указывает, что россияне надеются выбить украинцев с оборонительных позиций на линии фронта.
Военный эксперт объясняет, что местность южнее Полтавы до Днепра является "классическим танковым полем боя". На этом участке фронта российские силы могут продвигаться активнее в своем наступлении, если преодолеют обороные рубежи украинцев. Кербер указывает, что у Украины не было ресурсов, чтобы построить несколько линий обороны и заминировать территорию от Харькова до Марьинки, как это сделали россияне, когда отступали.
Несмотря на это, военный эксперт считает, что надежда на победу Украины в войне все еще остается.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Филипп Карбер написал отчет для НАТО, в котором посчитал потери Украины на войне.
Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией.
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