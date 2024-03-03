Военный эксперт о тревожных событиях на фронте: ситуация мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны

Бывший советник Маргарет Тэтчер, военный эксперт Филипп Карбер рассказал об опасностях сегодняшней ситуации в войне в Украине. По его словам, ситуация на поле боя мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны России против Украины.



Украина на войне находится в сложной ситуации. Фото из открытых источников

Филипп Карбер в интервью изданию "Голос Америки" указывает, что россияне надеются выбить украинцев с оборонительных позиций на линии фронта.

"Существует стратегическая опасность, что украинцев вытеснят с их подготовленных позиций в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке", – говорит Кербер.

Военный эксперт объясняет, что местность южнее Полтавы до Днепра является "классическим танковым полем боя". На этом участке фронта российские силы могут продвигаться активнее в своем наступлении, если преодолеют обороные рубежи украинцев. Кербер указывает, что у Украины не было ресурсов, чтобы построить несколько линий обороны и заминировать территорию от Харькова до Марьинки, как это сделали россияне, когда отступали.

"Что россияне сейчас делают – они пытаются вытеснить украинцев с их позиций на восточном фронте и перевести войну на открытую местность. Такая местность более благоприятна для наступления, чем для обороны", – объясняет Филипп Карбер.

Несмотря на это, военный эксперт считает, что надежда на победу Украины в войне все еще остается.

"Ситуация сейчас выглядит мрачнее, чем когда-либо за эти 10 лет войны. Это не значит, что выиграть невозможно. И помните: самая темная ночь перед восходом солнца. Надежда есть. Но надежда не может быть стратегией", — говорит эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Филипп Карбер написал отчет для НАТО, в котором посчитал потери Украины на войне.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией.